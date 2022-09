'The Witcher' vuelve por partida doble: Netflix pone fecha de estreno a la precuela 'Blood Origin' y a la temporada 3 de la aventura con Henry Cavill

Durante el pasado fin de semana, Netflix nos ha dejado un buen puñado de novedades, avances, tráilers y anuncios durante su evento 'TUDUM'. Como no podía ser menos, además del regreso de series como 'You', 'Élite', 'Los Bridgerton' o 'Sombra y Hueso', entre el aluvión de buenas nuevas no ha podido faltar nuestro brujo favorito; un Geralt de Rivia cuyo universo se expandirá aún más en 2023.

Toss a coin to your witcher

Vayamos por partes, porque la primera noticia digna de celebración es que se ha confirmado que la tercera temporada de 'The Witcher' —cuya segunda tanda de capítulos volví a disfrutar plenamente— llegará oficialmente el año que viene. Concretamente, el marco veraniego ha sido el elegido para ver de nuevo a Henry Cavill luciendo bíceps y pelazo. Música para mis oídos.

Pero esto no es todo, porque 'The Witcher: Blood Origin', la precuela de la que ya os hablamos en julio de 2020 también tiene su lugar en el calendario. Llegará para amenizarnos las fiestas navideñas el próximo 25 de diciembre y para sumergirnos en una historia perdida ambientada 1.200 años de los eventos de 'The Witcher'.

En ella, además de creación del primer prototipo de brujo, se explorará la aventura de Scian; la última miembro de una tribu nómada de elfos, interpretada por Michelle Yeoh, que deberá recuperar una espada robada a su pueblo. Junto a ella estarán Éile —Sophia Brown— dando vida a una guerrera de la guardia de la Reina, y Fjall —Laurence O'Fuarain—, un hombre nacido en un clan de guerreros que cambia su juramento de proteger al rey por la búsqueda de la vengtanza.

No cabe duda de que corren buenos tiempos para los fans de la fantasía épica. Si formáis parte de ellos y queréis amenizar la espera hasta la llegada de estas dos series, os dejo con sus pósters oficiales.