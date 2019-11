'Titanes' tendrá temporada 3: los jóvenes superhéroes del universo DC volverán en 2020

Aunque DC Universe, como plataforma de streaming, no parece haber sido absorbida por HBO Max, esto no implica que en Warner no sigan teniendo planes con sus series de superhéroes y ha anunciado que ha renovado 'Titanes' por una temporada 3 que podremos ver en 2020.

La noticia viene justo cuando la emisión semanal de la segunda temporada de la serie protagonizada por Brenton Thwaites en la plataforma norteamericana está llegando a su fin. Esta semana se emitirá el undécimo episodio de un total de 13.

Una temporada 2 que ha pasado algo más desapercibida que la primera. Quizás también por emitirse en una plataforma tan de nicho. En estos episodios, que si nada cambia, veremos en Netflix próximamente Dick Grayson (Thwaites), Raven (Teagan Croft), Starfire (Anna Diop) y compañía se enfrentan a Deathstroke (Esai Morales).

En los próximos días, DC Universe tiene programados estrenos como la animada 'Harley Quinn' el 29 de noviembre y 'Stargirl' ya en 2020. Además, en los próximos meses veremos las nuevas temporadas de 'Doom Patrol' y 'Young Justice'. Por último, recordemos que 'Swamp Thing', que llegará próximamente a España via TNT Now, fue cancelada tras su interesante primera temporada.