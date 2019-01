El tráiler de la temporada final de 'Juego de Tronos' incluirá escenas que los creadores desearían que no viéramos

Se acercan los spoilers... Esta semana vimos un teaser de la temporada 8 de 'Juego de Tronos' que, a pesar de estar protagonizado por tres miembros de la familia Stark, no incluía auténtico metraje de los últimos seis episodios. Aun así, entusiasmó a los fans y provocó debate en Internet, como cualquier otro tráiler.

Por eso, como la expectación por ver la temporada final no puede ser mayor, quizá no sería necesario revelar nada antes del estreno, fijado por HBO para el 14 de abril (madrugada del 14 al 15 en España). Esa es la opinión de los creadores de 'Juego de Tronos', David Benioff y Dan Weiss, aunque claro, eso no va a pasar. Los fans van a ver cosas quieran o no...

Benioff se refirió a unas declaraciones de David Lynch para defender su punto de vista: "[Lynch] dijo que le gustaría que no hubiera trailers. Y es cierto, podrías adentrarte en una película y ver algo completamente fresco. Me gustaría que no hubiera trailers. Sólo quiero que alguien diga: Confía en mí, ve a ver esto".

Lynch no es el único que se ha mostrado contrario al recurso del tráiler para atraer espectadores. Rian Johnson avisó a los fans de 'Star Wars' que evitaran el tráiler final de 'Los últimos jedi' si querían llegar "vírgenes" al estreno. El pánico a los spoilers también llevó a los directores de 'Vengadores: Infinity War' a recomendar a los fans que se desconectaran de Internet hasta que ver la película.

Los showrunners de 'Juego de Tronos' confirmaron que HBO lanzará pronto un nuevo tráiler oficial donde se revelará abundante metraje de la octava temporada. Weiss dice que les encantaría guardar todas las sorpresas pero: "No lo haremos. Porque fuimos a ver 'Ready Player One' con nuestros niños, pusieron el tráiler de 'Westworld' y tenía una pinta genial. Y dijimos: Deberíamos hacer eso".

¿Qué opinas? ¿Te gustaría descubrir 'Juego de Tronos 8' sin haber visto absolutamente nada de los últimos capítulos?