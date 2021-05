Upfronts 2021: un true crime con Renée Zellweger y una comedia del creador de 'Superstore' entre las nuevas series de NBC

Arranca la semana grande de la televisión estadounidense. En lo que se despiden las atípicas temporadas de las cadenas en abierto los Upfronts llegan para contarnos qué veremos el curso que viene. La encargada de dar el pistoletazo de salida ha sido NBC, que ha presentado sus series de estreno para 2021/2022.

Más allá de su media docena de series nuevas, quizás la gran novedad de la cadena norteamericana es que, por primera vez en medio siglo (que se dice pronto), no tendrá ninguna comedia en su programación otoñal. Sus nuevas comedias se podrán ver a partir de enero de 2022 y la temporada de despedida de 'Brooklyn Nine Nine', empezará en agosto, tras los Juegos Olímpicos.

Estas series de estreno se unirán a las nuevas temporadas de 'The Blacklist', 'Chicago Fire', 'Chicago Med', 'Chicago PD', 'Kenan', 'Law & Order: Organized Crime', 'Ley y Orden: UVE', 'Mr. Mayor', 'New Amsterdam', 'This is Us', 'Transplant' y 'Young Rock'.

Todos los dramas de NBC

'La Brea'

Un enorme socavón en la tierra aparece en medio de Los Angeles, tragándose cientos de personas y edificios en sus profundidades. Los que caen se encuentran en medio de un mundo salvaje y primigenio, mientras el resto del mundo intenta comprender qué ha pasado. El centro de la serie está en una familia rota por esta catástrofe que se pondrá a investigar qué ha pasado exactamente para lograr reunirse de nuevo.

David Appelbaum escribe el piloto de la serie, que está dirigido por Thor Freudenthal. Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez, Chiké Okonkwo, Karina Logue, Zyra Gorecki, Jack Martin, Veronica St. Clair, Rohan Mirchandaney, Lily Santiago, Josh McKenzie, Chloe De Los Santos e Ione Skye conforman el reparto de la serie.

'Law & Order: For the Defense'

Nueva entrega de la franquicia 'Ley y orden' de Dick Wolf. En esta ocasión Carol Mendelsohn es la encargada de darle un poco la vuelta a la tortilla para, en vez de adentrarse en la fiscalía, colarse en un bufete especializado en la defensa criminal. De momento no ha trascendido el reparto.

'Ordinary Joe'

Con Matt Reeves en el equipo de productores ejecutivos, Russel Friend y Garret Lerner cocrean y escriben este drama que nos presentan tres vidas paralelas que divergen de la misma noche: en la que Joe Kimbreau (James Wolk) tiene que tomar una decisión importantísima el día de su graduación.

Así, el protagonista y su entorno vivirán vidas, relaciones y carreras profesionales diferentes con un punto en común: la vida de Joe siempre será algo desastrosa y emocionante. Natalie Martinezt, Elizabeth Lail y Charlie Barnet completan el reparto principal.

Nuevas comedias de NBC

'American Auto'

Sitcom ambientada en la industria de la automoción de Detroit, en una gran empresa que se ve en la encrucijada de renovarse o acabar en el desguace cuando llega la nueva CEO, un completo ignorante en la materia pero con un equipo que es de lo mejor en la industria... siempre que no estén peleándose.

Es la nueva serie de Justin Sptizer ('SuperStore'), con Jeff Blitz dirigiendo el piloto. El reparto principal está formado por Ana Gasteyer, Jon Barinholtz, Harriet Dyer, Humphrey Ker, Michael B. Washington, Tye White y X Mayo.

'Grand Crew'

Comedia sobre un grupo de jóvenes profesionales navegando por los altibajos del amor y vida en Los Angeles. Siempre encuentran tiempo para ir a su bar favorito a desestresarse.

Echo Kellum, Justin Cunningham, Carl Tart, Aaron Jennings y Nicole Byer protagonizan una serie creada por Phil Augusta Jackson y Dan Goor, quien será el showrunner. Mo Marable dirige el piloto.

Serie limitada

'The thing About Pam'

Renee Zellweger encabeza esta miniserie de la mano de Blumhouse que gira en torno al asesinato de Betsy Faria en 2011. Un caso que acabó con su marido en la cárcel hasta que se descubrió que todo había sido orquestado en una trama diabólica de Pam Hupp. La serie cuenta con un guion de Jessika Borsiczky y Jenny Klein.