'Veneno' tendrá temporada 2: Los Javis confirman que están trabajando en ella porque la primera "se nos quedado corta"

Menuda bomba acaban de soltar Los Javis en las noticias de Antena 3, pues han confirmado que están trabajando en una segunda temporada de 'Veneno', la aclamada serie de Atresplayer. Un anuncio de lo más inesperado dado que la primera temporada concluye la historia de Cristina Ortiz.

Javier Calvo y Javier Ambrossi han aprovechado una breve entrevista con motivo de la emisión en Antena 3 de los dos primeros episodios de 'Veneno' para anunciar que están trabajando en cómo continuar la historia, ya que "su universo es tan potente que se expande más allá de ella misma".

Ellos mismos han reconocido que la primera temporada "se no has quedado corta" porque hay muchas historias alrededor de Cristina y quieren seguir explorándolo. Eso sí, por ahora no han dado más detalles y Calvo ha querido matizar que trabajan "en la posibilidad de una segunda temporada". Buena forma de dejar claro que por ahora parece más un deseo que una realidad.

Sobre el papel parece un movimiento de lo más arriesgado, ya que 'Veneno' se ha cansado de recibir alabanzas -como la de mi compañero Alberto- y hoy mismo se ha lanzado en Atresplayer el que hasta ahora creíamos que era el episodio final de la serie. Parece que finalmente no será así, pero esperemos que Los Javis sepan encontrar algo que justifique una segunda temporada más allá del cariño que sientan hacia estos personajes.