'Vis a Vis' sigue enganchando en su temporada 4 a base de giros constantes y una magnética Najwa Nimri

Cuesta resumir lo que sucede en el arranque de la nueva temporada de 'Vis a Vis'. La serie coral de FOX centrada en un grupo de presas en una cárcel española tiene como punto de partida el traslado de Zulema (Nawja Nimri) a Cruz del Norte tras ser detenida en Santo Domingo y, en paralelo, vemos como continúan las vidas de las demás protagonistas en una prisión dirigida por un tirano al que mutilaron las reclusas tras violar y dejar embarazada al personaje de Saray (Alba Flores).

'Vis a Vis' es uno de los productos más eficaces y entretenidos de la ficción española y eso se percibe en un guión donde no dejan de sucederse nuevas tramas y subtramas que está montado de forma frenética y con unos tempos meticulosamente medidos. No hay un indicio de descompensación entre las partes, todo el mundo tiene el mismo protagonismo y el único fin es reunir, una vez más, a todas las protagonistas en prisión donde parece que tendrá lugar el resto de la temporada.

Dentro de todo lo que propone este comienzo, probablemente lo más interesante sea la trama de Nawja Nimri y, en parte, es gracias a su interpretación porque como ha demostrado recientemente en 'Quien te cantará', es una de esas actrices que sostiene un plano con una sola mirada y aquí hace una exhibición de trabajo físico monumental. Quizás acabe yéndose de las manos y uno piense que se ha superado el plano de la realidad, aunque a la serie le da absolutamente igual.

'Vis a Vis', alegoría de la lucha feminista

Por otro lado, y ya en la cárcel, se vuelve a recurrir al tema social mostrando lo dura que puede llegar a ser la vida entre rejas y la corrupción de altos cargos y funcionarios. Volvemos a ver el recurso del documental entre secuencias filmando a las presas en primer plano contando un poco como es el día a día de estas mujeres y la lucha contra un sistema.

En esta lucha aparece el director de la prisión que controla a todas y utiliza su poder para dominarlas y humillarlas haciendo así una alegoría de la lucha feminista que hay en las calles. Es interesante cómo se plantea esto puesto que se establece esta dominación en un mundo poblado por ellas que intentan revelarse contra un sistema impuesto.

Quizás lo más problemático sea precisamente que este empoderamiento se haga a través de delincuentes, aunque si entendemos la cárcel como espacio de reinserción social y redención personal no se trata de una metáfora tan descabellada.

Poco más se puede decir de esta nueva etapa sin entrar en el terreno del spoiler, pero este primer episodio demuestra lo eficaz que puede ser la ficción española porque no da un solo respiro al espectador, pocas veces se ven tantos giros en tan poco tiempo.

Aunque esto se relaje conforme avance la temporada, no deja de ser todo un acierto si así se busca reenganchar a quienes vienen siguiendo la serie desde el principio o a quien entre ahora de nuevas, puesto que está diseñada de tal forma que este episodio pueda ser un punto de partida. No será una obra de autor, pero sí un buen ejemplo de lo que se puede hacer con buenas actrices y un buen montador.

Nawja Nimri: "Hemos hecho de actrices y especialistas al mismo tiempo y eso es algo muy duro físicamente. La serie ha sido una continua pelea."

Los pilares del equipo artístico de 'Vis a Vis' se dieron cita en Madrid para presentar la cuarta temporada de la serie que se estrena hoy en Fox. Lo más interesante fue el proceso vivido por esta serie que pasó de emitirse en Antena 3 a una televisión de pago.

Daniel Pérez, director general de Fox España, comenzaba diciendo: "Era un reto importante pasar la serie a un canal de pago, pero teníamos en manos una joya y se convirtió en la serie más vista de Fox junto a The Walking Dead". También añadía lo relevante que era contar con una actriz como Najwa Nimri, a la que vaticinaba una temporada de premios golosa.

Sobre el futuro de la serie, comentó que no hay nada claro, que cuando tuviera que acabar, acabaría, pero que de momento había que disfrutar de estos nuevos episodios. Añadió que el parón de 'The Walking Dead' es el momento ideal para emitir este nuevo bloque de 'Vis a vis'.

Javier Pons, director de Globomedia, destacaba los cameos de Miriam Rodríguez de 'Operación Triunfo' y de la cantante Mala Rodríguez, y agradecía el trabajo de las directoras Mar Vigil y Sandra Gallego o de Ramón Salazar ('La enfermedad del domingo') que ha dirigido un episodio. Iván Escobar, el showrunner, añadía: "Nos proponíamos contar el punto de fractura de nuestros personajes y movernos en cuadrantes oscuros".

Lo más interesante ha sido poder escuchar al reparto, que se encontraba muy emocionado ante el reencuentro que suponía el relanzamiento de la serie.

Sobre el reto que ha supuesto filmar esta nueva temporada, Nawja Nimri explicaba: "Nunca pensé que iba a poder entablar una relación tan íntima con gente de mi mismo sexo. Hemos hecho de actrices y especialistas al mismo tiempo y eso es algo muy duro físicamente. La serie ha sido una continua pelea". Después confesó que hacer 'Vis a Vis' había hecho que se reenamorase de su profesión y que trabajar en televisión es algo que une mucho más que hacer una película.

Alba Flores es pura bondad y conteniendo las lágrimas destacaba como todas las actrices se han sometidos a durísimos esfuerzos físicos dejándose las uñas y la piel y acabando las jornadas de rodaje llenas de moretones. Lo más difícil de su personaje ha sido la intensidad emocional ya que interpreta a una madre que no puede estar con su hijo recién nacido.

Berta Vázquez destacó lo flexibles que son directores y guionistas que se amoldan y escuchan las propuestsas de los actores. Ramiro Blas, el villano, afirmaba también entre lágrimas que la serie le devolvió la vida. Y la actriz transexual Abril Zamora resaltó lo importante que es la visibilidad femenina, racial y sexual que aporta la ficción.

Itziar Castro puso el punto final bromeando con su despido de 'OT' y dedicándoles unas palabras a sus compañeros: "Hago que me despidan para ir a ver el primer capítulo, pues venga que me echen. Desde que entré en la serie he vivido los momentos más importantes de esta profesión como que Nawja Nimri te busque el punto G. O que a Adriana Paz y a mi nos nominaran al Goya cuando estábamos rodando". Parafraseando a su personaje concluía: "Mi personaje va a estar siempre y me vais a comer to er coño".