The Walking Dead': la épica despedida de Rick y la nueva revolución que necesitaba la serie

El final de Rick Grimes en ‘The Walking Dead’ no llegó de forma repentina, ni con un final sorprendente, sino como es habitual en AMC, como un circo mediático que se intercala con la senda argumental casi como apéndice narrativo. La campaña de marketing de la temporada 9 se ha basado en la partida de Andrew Lincoln y, en lugar de intentar sorprender a los espectadores, han dejado las cosas claras. Este es el último episodio de Rick Grimes.

Pasan otras cosas en el episodio, pero esencialmente, es una despedida de cuarenta y cinco minutos del personaje principal y deja una promesa de repercusiones por venir. Con ‘Qué viene después’, Rick Grimes completa el círculo. Su aventura comenzó cuando se despertó de un coma y despertarse se ha convertido en el mantra de Rick, hay muchos puntos en común con la pasada temporada y el juego de sueños y alucinaciones de un Rick herido. Hay que decir que la forma de desarrollar el capítulo es algo redundante.

El siguiente texto tiene spoilers del episodio 5 de la temporada 9 de 'The Walking Dead'

Rememorando el viaje

Sea como sea, Rick se pasa el capítulo repitiéndose a sí mismo una y otra vez el “despierta”, ya sea con su voz o por medio de los recuerdos de todos sus viejos amigos, mientras lucha por seguir en movimiento. Le siguen miles de zombies, demasiados para ser contenidos por sus ciudades, y todo depende de él para que la manada no se abra camino hacia Alejandría, La Colina o cualquiera de los puestos llenos de sus amigos y familia. Su tiempo en ‘The Walking Dead’ llega a su fin, pero no como se esperaba.

El cierre del viaje de Rick Grimes se lleva a cabo a través de muchos sueños febriles y muchos desmayos. Le vemos mirándose a sí mismo en el hospital del piloto, tratando despertarse del coma para salvar a su familia, conduciendo una horda de caminantes en un plano muy similar a cuando llegaba a Atlanta, en su coche patrulla comiendo hamburguesas con Shane (Jon Bernthal), observando la escena del accidente que lo llevó a ser disparado mientras su antiguo amigo lo exhorta a ser el Rick duro, el que hace el trabajo sucio para mantener a todos a salvo.

También se despierta en la granja con Hershel, en uno de los momentos más tristes del episodio, puesto que Scott Wilson murió hace poco y la aparición póstuma realmente cobra un nuevo sentido de elegía cimentado por la sorpresa. Hershel le dice que no se aflija por los que ha perdido, puesto que mientras la humanidad sobreviva, el legado de Rick, sobrevivirá. El momento más impresionante del episodio, sin embargo, es cuando abre las icónicas puertas del piloto, las que rezan “No abrir, muertos dentro”.

La memoria de los muertos

En el interior no hay zombies, sino un campo de cadáveres de las miles de personas que ha perdido con los años. Es en esa especie de purgatorio siniestro donde Sasha (Sonequa Martin-Green) le dice a Rick que no se arrepienta por esos muertos por que cada uno tuvo su papel y no se trata de ellos sino del mundo que han estado construyendo. Y eso lleva a la idea de sacrificio por el colectivo, que parece aflorar en los momentos finales del episodio, en los que Rick se para en el lado opuesto del puente mientras que Michonne, Maggie, Daryl, Carol y el resto le observan desde la distancia.

Greg Nicotero ha ido creciendo en las secuencias de acción como dirigiendo a los actores y en este episodio hace un gran trabajo en los flashbacks de Rick, son bellos y ominosos y expanden las capacidades narrativas de la serie, que a veces flirtea con lo cursi. El ritmo se mantiene durante todo el minutaje y los cortes desde la alucinación a la realidad son ingeniosos: el rostro gritando de Shane se transforma en el gruñido de un zombie, Hershel en un despertar suave en la espalda del caballo…

Hay planos muy bellos, como ese grupo de zombies en llamas que caen por el puente destrozado, que se posiciona, además, entre los mejores trabajos el equipo de efectos visuales hasta la fecha. Y el encuentro visual de los compañeros con Rick es emocionante y especial. Pero no todo el episodio es un monólogo de Rick. Antes del tramo final asistimos, por fin, a la intensa confrontación de Maggie con Negan, con un Jeffrey Dean Morgan muy fino, convirtiendo a su fanfarrón en un patético despojo que suplica porque alguien le mate porque no puede suicidarse.

Fin de una era

Negan está lo suficientemente roto como para que la viuda decida dejarlo vivir en ese estado, lo cual resulta bastante cruel. También hay interacciones entre Maggie y Michonne, en las que el lenguaje corporal de ambas indica que hay más debajo de lo que se dicen. Danai Gurira y Cohan tienen una buena química para funcionar como antagonistas, aunque no parece que esa vaya a ser la tónica del resto de episodios, puesto que la segunda tendría su última aparición en el próximo episodio 6.

Pero pese a esos insertos, necesarios para llevar a todos los personajes al momento final, el capítulo se centra en Rick Grimes. Tras nueve temporadas, finalmente, el personaje acaba su andadura en la serie, pero no la muerte espantosa que presagiaba el final del anterior episodio, sino con un rescate de última hora que deja el futuro del personaje abierto. Tras ser despedido del puente es descubierto por Jadis en la orilla del río, varias millas abajo y la vemos transmitir por radio a sus misteriosos aliados en helicópteros.

Aún no sabemos qué significa el código de letras, pero la exlíder asegura por walkie que no tiene una "A" como prometió, sino una "B". La comunidad acepta la oferta de Jadis y se quedan con Rick, que parece estar a la altura de lo que parece un código de seguridad. Jadis viajará con Rick a un lugar con un centro médico y parece que salvará su vida aunque todo indica que no volverá a la serie en mucho tiempo. Lo que no significa que nosotros no le vayamos a ver relativamente pronto.

Rick y los muertos vivientes, el verdadero final de la serie será en el cine

El deseo de Andrew Lincoln de dejar atrás la agotadora producción de la serie en Atlanta para pasar más tiempo con su familia en Londres es, sin duda, honesto. Pero Rick no está muerto. ¿Qué va a pasar? Pues, básicamente, AMC anunció poco después del último episodio que las aventuras de Rick Grimes continuarán en forma de película. Con lo que Lincoln interpretará al cowboy una vez más en una serie de filmes de ‘The Walking Dead’ que se verán en televisión.

"Hay muchas más historia para contar y lo haremos", confirmó el jefe de contenidos Scott M. Gimple a The Hollywood Reporter. Andrew Lincoln va a volver como Rick Grimes en una serie de al menos tres películas para TV con alto presupuesto. Gimple escribirá el guion de la primera película y puede que alguna más. AMC Studios Original Films estaría detrás de la producción, programada para comenzar en 2019. Tiene pinta de ser una solución para evitar al actor los maratonianos periodos de 9 meses de la serie, cambiándolos por los dos de cada cinta.

Según Gimple

“estas películas serán una gran evolución de lo que hemos estado haciendo en la serie, con un nuevo alcance y escala. Comenzaremos con la primera parte de la historia de Rick Grimes, y hay mucho más en camino, con mundos aún no vistos de ‘The Walking Dead’ y rostros del pasado del programa, así como nuevos personajes que esperamos que se conviertan en favoritos, queremos abrir nuevos caminos con historias distintas contadas por veteranos de la serie y voces nuevas”.

El nuevo universo expandido de ‘The Walking Dead’

La idea de ver el mundo de ‘The Walking Dead’ con presupuestos de gran película de longitud de dos horas es excitante, pero no tenemos mucha información sobre lo que nos tiene preparado AMC. Sabemos que hay un interés en explorar cómo otras partes del mundo se han visto afectadas por el apocalipsis, por lo que no sorprendería que el plan llevara a una especie de expansión a lo CSI. Con un ‘Walking Dead: Inglaterra’ y un ‘Walking Dead: la india’, pero de momento, las películas probablemente acaben cerrando de alguna manera el arco de Rick en algún momento.

Aunque el plan, por lo pronto, parece emular al de la serie de cómics, que Robert Kirkman ha ido diseminando en otro tipo de medios como novelas, especiales, juegos para móvil. ‘The Walking Dead’ será contada en distintas plataformas. El interés de AMC es, obviamente, crear un universo expandido, al estilo de Marvel, DC y los que han ido imitándolos. Pero en cuanto a Rick, la trilogía explorará el período comprendido entre el rescate y el salto temporal que se presentó al final del episodio (que analizaremos después) y se extenderá más allá de ese período.

Cada largometraje contará una historia completa sobre Rick. "Se trata de quién es él y de quién va a ser, y cómo se enfrenta a la situación en la que se encuentra", afirma Gimple dejando una nueva pista de por dónde irán los tiros del argumento.

"Conocemos a Rick Grimes y él querría estar en casa. La primera película se contará desde su punto de vista y explicará la vasta mitología detrás de la comunidad misteriosa que busca personas del tipo A o B”.

¿De que irán las películas?

Sin embargo, los filmes parece que serán algo más autocontenido.

“Vamos a presentar un nuevo rincón del mundo en ‘The Walking Dead’ y tiene su propia historia, sus propias reglas y sus propias situaciones que alimentarán otras historias en el universo en una forma auxiliar. Hay aspectos de las películas que podrían resultar en otro contenido pero no directamente; No lo estamos viendo como si fuera un piloto de otra cosa. Cada una será autónoma, como películas independientes”.

En los cómics no hay demasiadas pistas sobre lo que puede esperar en la serie. En las viñetas Rick nunca fue rescatado por Jadis en un helicóptero, pero hay suficientes señales como para especular. El nuevo territorio que conocería Rick podría ser la Commonwealth, (mancomunidad en los cómics) una nueva comunidad que destaca por su gran tamaño. Si Alejandría, la colina, el reino y Oceanside suman cientos o quizás unos pocos miles de personas, la mancomunidad tiene alrededor de 50.000. Es una potencia que ha reconstruido más o menos las cosas tal como eran antes del apocalipsis.

La gente vive cómodamente e incluso tienen un estadio para ver eventos deportivos en directo. La gobernadora es una mujer, llamada Pamela Milton, se viste y se comporta como una política de las que podemos ver en el congreso. Puede que esa misma sea la que vimos en un episodio de la anterior temporada. Quizá, plasmar una sociedad tan grande podría estar fuera de las posibilidades de presupuesto de una serie de televisión por lo que tiene lógica que ese arco se reduzca a una menor duración que permita aumentar la escala.

¿Escape de la Mancomunidad?

Podría ser que esta nueva comunidad esté buscando gente decente para ayudar a reconstruir la sociedad. Por ello, puede que Gabriel fuera un A y Rick, que tiene otro temperamento y gatillo fácil, sea un B. Otra posibilidad es que haya científicos tratando de encontrar una cura para el virus, al estilo de ‘El día de los muertos’ (Day of the Dead, 1985) probando con los recién mordidos o con supervivientes. Algo que Gabriel, con su “seminfección” de la pasada temporada podría ser objeto de interés.

En ambos casos habría un material bastante sólido para el regreso de Rick, en una trama que le llevaría a intentar escapar de las instalaciones para reunirse con su familia, o al menos ese parece ser su conflicto por las declaraciones de Glimpe. Se abren apuestas para el primer plano de la primera película de ‘The Walking Dead’: diez contra uno a que será Rick despertándose en una cama de hospital con el plano del episodio piloto.

Lo que sí que sabemos con seguridad es que el próximo episodio de la serie en la que estamos, el 9x06, será el último de Lauren Cohan. Todo apunta a que será una despedida de Maggie aunque no sabemos si será algo definitivo o transitorio. La actriz siempre ha dejado una puerta abierta a un posible regreso, pero por lo pronto, en el final del episodio hay un salto temporal que plantea una serie muy diferente. Y no sabemos si Maggie dirá adiós en el presente o en ese futuro. Lo que está claro es que de uno u otro modo habrá algún flashback para explicarlo.

Nueva serie, nuevas reglas y el legado de George A. Romero, de nuevo.

La próxima pregunta que plantea la serie es quién tendrá que ascender al papel de líder de Alejandría y quizás también del resto de las colonias. Hay pistas de que la trama de la serie incluirá, por fin a los susurradores, por lo que Daryl es un candidato lo que podría dar juego con la más que posible reaparición de Dwight. Aunque la manera en la que el aspecto de Michonne y Carol ha cambiado, parece que tendrán un papel importante.

Otros de los personajes no líderes pueden tener interés. Conocemos a la joven Judith Grimes, cuya aparición es bastante simpática, llevando el sombrero de su padre y su hermano Carl. En la última escena del episodio nos introduce a un nuevo grupo de supervivientes que parece que tendrá mucha importancia en el nuevo mundo que se nos presenta. Ahora sí que parece un reinicio en toda regla, con un detalle importante que parece centrar de nuevo la serie en el miedo a los zombies. Han aprendido a hablar y organizarse.

La falta de municiones presenta un futuro mucho más difícil, con armas como arcos y tirachinas, pero además, parece que las ideas de la evolución del universo romeriano se seguirán al pie de la letra. Tal y como planteaba el inicio de La tierra de los muertos vivientes (Land of the Dead, 2005), vemos una escena calcada en la que Jesús y los demás observan cómo los zombies tienen detalles de comunicación y evolución. Lo que nunca llegamos a ver en la cinta de Romero es que uno de los muertos dijera un “¿Dónde están?” como parece hacer uno de los que persiguen a Eugene y Rosita.

Un tema espinoso que tratado sin cuidado puede resultar en el declive definitivo de ‘The Walking Dead’. No ayudan tampoco algunos detalles de la banda sonora del final del episodio, que recuerdan a los de alguna serie mucho más pedestre, propia de los 90. De cualquier manera, ha habido un intento de cambiar las cosas que veremos en los 3 siguientes episodios hasta el primer parón. Para el que decida apearse ya, siempre quedarán las películas de Rick con las que (esperemos) den descanso al personaje con un cierre digno.