Vuelven los replicantes: 'Blade Runner' tendrá una serie en formato anime

¡Gran noticia para los fans de 'Blade Runner'! Alcon Television Group ha anunciado un acuerdo con Adult Swim y Crunchyroll para producir una adaptación de la franquicia a una serie en formato anime. Se titulará 'Blade Runner-Black Lotus' y constará de 13 episodios, de media hora de duración cada uno.

De momento no hay detalles sobre la historia aunque se adelanta que tendrá lugar en el año 2032 y contará con algunos personajes conocidos de las películas. La serie estará producida por el estudio de animación Sola Digital Arts y todos los capítulos de la primera temporada estarán dirigidos por Shinji Aramaki y Kenji Kamiyama, que actualmente trabajan en un reboot televisivo de otro popular universo de ciencia-ficción: 'Ghost in the Shell'.

Entre los productores destaca el nombre de Shinichiro Watanabe, director del espectacular 'Blade Runner Black Out 2022', uno de los tres cortometrajes que sirvieron como precuelas de 'Blade Runner 2049'; en esta pieza ya se demuestra que el anime y los replicantes encajan a la perfección. Puedes verlo o recordarlo a continuación:

No hay información aún sobre el estreno de 'Blade Runner-Black Lotus' aunque es de suponer que estará disponible en 2019. Recordemos que la primera 'Blade Runner', de Ridley Scott, llegó a los cines en 1982 y a pesar de ser un fracaso comercial y recibir malas críticas, con el tiempo alcanzó el estatus de joya de culto y hoy en día está considerada como una de las grandes obras maestras del género fantástico (y del cine en general).

El año pasado se estrenó 'Bade Runner 2049', realizada por Denis Villeneuve, con el regreso de Harrison Ford como Deckard aunque el protagonista fue Ryan Gosling. Esta vez los críticos aplaudieron el film pero sólo recaudó 259 millones de dólares en todo el mundo, cifra muy floja en Hollywood para una superproducción de 150M$.

Es curioso cómo los admiradores de la original 'Blade Runner' hemos pasado de odiar la idea de que una secuela a, en vista del resultado, desear que la saga sea expandida (con sentido y clase, por supuesto). De hecho, los más entusiastas con 'Blade Runner 2049' están lamentando que no fuera un éxito de taquilla porque ahora los productores ya no tienen prisa alguna por completar la trilogía. Y el final de la segunda entrega lo pide a gritos.