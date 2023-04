Adara y Katerina se enzarzan en una bronca que hace saltar todas las alarmas en 'Supervivientes', que vivió su segunda expulsión definitiva

Después del paseo por el desierto que fue 2022, parece que a Telecinco le vuelve a funcionar por fin algo. 'Supervivientes' es un éxito todos los días de emisión, y la clave es que no dejen nunca de pasar cosas. Este domingo, por ejemplo, además del reencuentro de Ginés con su exmujer, hemos tenido una discusión amarguísima entre Katerina y Adara por temas de amoríos y la segunda expulsada definitiva. Nadie puede decir que este sea un 'Pesadilla en el paraíso' más, desde luego.

Una conversación kat-astrófica

A ver, por partes, porque el culebrón ha sido bastante gordo. Resulta que Katerina y Manuel, en una carpeta corrugada con goma, han acabado liados, y Adara, que es una experta en material de oficina (no en vano lía una carpeta en cada reality), se ha lanzado al ataque. Todo empezó recogiendo troncos, donde la modelo rusa empezó a lanzarlos casi pretendiendo dar a la concursante profesional. Katerina dijo un "No me hace falta hacer la payasa para destacar como a ti" y se lió la cosa.

Adara no tardó en echarle en cara lo de su relación de 0'60: "No se lo cree nadie eso, tenéis atracción cero (...) Una carpeta más fake que tu cara, dais vergüenza ajena". Todo amor y buen rollo, que culminó con la modelo gritándole que a ella le gustaba Manuel y se ha puesto celosa, algo a lo que ha respondido recordando su nominación a Alma, que tenía buena relación con su ahora pareja, y soltando un "Traidora" para culminar con buenas formas, ante todo.

Y entonces, el bombazo: "Tú eres una payasa. Con treinta años y un hijo comportarte así, no sé que ejemplo quieres dar", asegurándose que el público la eche en cuanto tenga opción. Buen trabajo, Katerina. Por lo visto, por cierto, esto viene de lejos: en la preconvivencia, Manuel y la modelo "hicieron de todo", según Sergio Garrido. Y "de todo" no suele ser "pasarse el nuevo 'Monkey Island' y verse entera 'One piece'". Aunque ojalá.

Por cierto, que, para darle más leña al mono, Bosco ha confesado que le gusta Adara. Ah, y mientras, en la Playa de los Olvidados, el programa ha decidido que se vaya por donde ha venido Gabriela Arrocet, expulsada tras unos problemas en los oídos. Bueno, ya van quedando menos, pero esto en un mes no nos lo acabamos.

