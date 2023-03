'Supervivientes 2023': la quinta gala trae dos expulsados, cinco nominados y un culo que parece un helado de vainilla

Que 'Supervivientes' está siendo el éxito que tanto necesitaba Mediaset es innegable. Y están exprimiendo todo lo que pueden a la vaca, con tres galas semanales, resúmenes, debates en 'Sálvame' y discusiones de todo tipo al mejor estilo Telecinco. Esta semana hemos tenido el retorno de uno de los juegos favoritos de la audiencia, nuevas nominaciones y una expulsada que ha sido visto y no visto.

Paella de expulsada

Raquel Mosquera, Asraf y Gabriela Arrocet, que acababa de entrar en la isla hacía muy poco: los tres se enfrentaban a la eliminación por parte del público. Primero se ha salvado Mosquera, que lo ha agradecido de corazón. Y en el duelo final, la persona que se ha ido a casa es... Bueno, la que aún no conocía casi nadie. La hija de Bigote Arrocet ha entrado, ha contado todos los trapos sucios de su padre y con las mismas se ha ido a la Playa de los Olvidados.

Antes de su expulsión justo la vimos teniendo una discusión por la comida con Alba Bollo, pero se ve que no ha sido lo suficientemente polémica como para poder mantener el interés de una audiencia que ya ha elegido a sus favoritos y ahora básicamente tiene que esperar meses hasta poder coronar a uno de ellos como ganador.

No ha sido el único expulsado de la semana: Gema Aldón, después de reconocer su dolor en el codo en el programa del domingo y aceptar tener tratamiento médico el martes, ayer fue retirada del concurso por una fisura que le impide seguir jugando. "Espero que la gente haya visto que aún cuando me dolía el codo, seguía pescando y seguía haciendo pruebas. En ningún momento me rendí", ha dicho antes de marchar. ¿Posible concursante de 'Supervivientes 2024'? Quién sabe.

Más nominados, es la guerra (de las audiencias)

Esta semana, además de los cuatro nominados clásicos, se ha unido un quinto, Alma Bollo: es el castigo que la audiencia ha escogido por saltarse las normas del concurso. Básicamente, su penitencia fue dormir sola en Tierra de Nadie, y al negarse a hacerla, el programa tuvo que tomar medidas más drásticas.

Dice Gines, el concursante que ha engañado a su mujer y a alguna amante, que es una falta de respeto reírse durante el almuerzo. #SVGala5 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) March 30, 2023

Se une a Asraf y Jonan Wiergo, nominados por los equipos. Bosco, líder de los Royales, nominó directamente a Raquel Mosquera ("Es la persona con la que veo estando menos meses", curiosa manera de decir que no soportas a alguien) y Diego, líder de los Fatales, a Adara Molinero ("Por afinidad es con la que menos cuadro"). Por cierto, ambos salieron elegidos como líderes en la famosa prueba de apnea, una de las favoritas de la audiencia y para la que me extraña que no vayan entrenando meses antes de ir a la isla.

Adara está claro que no se va a marchar. Y eso que sus compañeros están indignados con ella y con Asraf por tener un ataque de risa mientras comían, que por lo visto es algo que tienes que hacer muy, muy serio. La concursante, además, ha sido tendencia en Twitter por hablar del cuerpo desnudo de Bosco. Os cuento: resulta que el concursante tenía que sufrir penitencia subido a un mástil en medio del mar, y ha decidido que es buena idea broncearse también sus partes pudendas. "Muy negra he visto yo la cosa... parecen dos bolitas de helado de vainilla", ha comentado la muchacha.

La ex de Ginés

Hay otra trama que en Mediaset han abierto de manera absolutamente artificial: la de la ex mujer de Ginés, el rey de los bocatas de TikTok. Y es que resulta que este hombre tuvo una amante, ahora cree que puede ser padre con su nueva novia, Yaiza, y es pura carne de cañón de Telecinco. Tanto es así, que en la cadena han decidido que su hija Miriam y su ex sean los que le visiten en Honduras, algo que ha suscitado la ira de su novia actual.

"La mujer no sé qué pinta ahí, no me hace ninguna gracia, ¿por qué no fui yo?", se ha quejado mientras Ginés no tiene ni idea de la que se le viene el domingo. Este es el inicio de una serie de encuentros con familiares y amigos que iremos viviendo a lo largo de las semanas. Llevamos muchísimas ediciones de 'Supervivientes' y no tiene pinta de que tengan ningún interés por cambiar el formato. Si algo funciona, no lo arregles.

Cinco nominados, otros dos expulsados, concursantes con mal de amores y una Playa de los Olvidados con overbooking: por una vez, no nos podemos quejar de que no pasan cosas. A ver si son capaces de que siga así hasta el final.

