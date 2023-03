'Supervivientes 2023': la gala 2 trae expulsiones voluntarias, destierros a playas inhóspitas y el retorno de la audiencia a Telecinco

Llevamos una semana de 'Supervivientes 2023' y ya tenemos un abandono, una expulsión y una persona que se está planteando irse. Más le vale a Telecinco tener preparado un camión repleto de famosos de segunda dispuestos a ir a Honduras porque la cosa no parece que se esté aliviando con los días. Eso sí, en audiencias está funcionando bastante bien: un 17,7% de share y 1.700.000 espectadores, muy detrás de lo que el formato acostumbra pero que da un respiro a la cadena. Ayer, la gala 2 trajo las primeras discusiones, un nuevo lugar y concursantes, como siempre, pelando la pava. ¡Vamos a ver lo que ha dado de sí!

El día de la despedida de esta playa de mi vida

Después de aquella ceremonia de salvación tan novedosa como comer con tenedor, ha llegado el momento de expulsar a alguien. Pero ya desde el principio, Jorge Javier Vázquez avisó a la audiencia: el expulsado iría a una playa secreta que era como ir a un hotel de una estrella escandalosamente barato. O sea, repleta de mosquitos, con mucho viento, pocas horas de luz, casi nada de alimento e incómoda. Como imaginaréis, los concursantes no se han matado por ir allí.

Ginés fue el primero en ser salvado por la audiencia, dejando a Jaime Nava y Alma Bollo a punto de despedirse. Finalmente, el público decidió que Jaime Nava, que viene de hacer 'Pesadilla en el paraíso' hace nada, descanse un poquito de realities y se vaya a la Playa de los Olvidados. Antes de irse agradeció a sus compañeros cómo se han portado con él, aclaró que no es chulo y prepotente como algunos creen y que ha estado a tope en las pruebas.

Vamos, que sí, pero que ha tenido que ir a la isla de todas maneras. Antes de marcharse ha podido dejar, eso sí, una ventaja y un lastre (algo que tendrán que hacer todos los expulsados): la ventaja ha ido para Diego Pérez y la maldad para Artur. Jaime Nava vivirá en la playa en cuestión hasta la semana que viene, donde la audiencia volverá a decidir si se queda con él o con el siguiente expulsado. Lo de todos los años.

Hasta aquí hemos llegado

Patricia Donoso lleva amenazando con marcharse desde el domingo, y postergando su decisión día tras día. El hecho de que su marido llamara por teléfono no le sentó nada bien y finalmente ha tomado la decisión de abrir la cartera, pagar la multa y marcharse a su casa. Lo único que echará de menos, según ha comentado, es "alejarse de Jorge Javier Vázquez". Cada uno con su tema.

No me gusta Diego pero tiene toda la razón. Tiene la posibilidad de hacer inmune a su grupo y prefiere meter al de su hermana para que no esté en peligro. Esto no hay por donde cogerlo y aunque jueguen por separado, se favorecen entre ellos. Una injusticia. #SVGala2 — CANARION (@ElCanarionaso_) March 10, 2023

Pero una cosa llama a la otra, y ahora es Katerina, la modelo rusa, la que también quiere abandonar porque no está disfrutando de la experiencia. ¿Cómo es posible que no disfrute de estar tirada en una isla rodeada de desconocidos y pasando hambre sin mucho más que hacer?

"Ayer me empecé a encontrar muy mal. Hasta aquí, mentalmente tampoco me encuentro muy bien, ni muy cómoda. No estoy bien en general, ni con mi mente, ni conmigo misma, ni físicamente", dijo antes de que su padre la llamara (el recurso de Telecinco para evitar que los concursantes se vayan a su casa, por lo que parece) y le diera ánimos para sacar fuerzas. Al final, la concursante ha decidido quedarse un ratito más. Vaya, que lo decidirá la semana que viene... Y así es como consigue que la gente tome ver 'Supervivientes' como rutina. Si tontos no son.

Hora de nominaciones llegó

Y entre tanta expulsión y abandono, llegó la hora de hacer la prueba para decidir quién se quedaba con qué playa. Los Royales ganaron y decidieron quedarse donde estaban y elegir la comodidad por encima de la inmunidad... aunque a dos de sus compañeros no les sentó bien la idea, por decirlo suavemente. Diego y Jaime creyeron que habían decidido mantenerse en esa playa por un exceso de confianza y que el resto de compañeros no estaban pensando en ellos, lo que, bueno, es verdad.

Tierra de Nadie, de hecho, ha ido a los antiguos Fatales, por ir variando un poquito. Como siempre, de los dos equipos que pueden nominar, una nominación sería por votos y otra por elección del líder (Bosco en un lado y Manuel en otro). Finalmente acabaron elegidos Diego, Gema Aldón, Sergio Garrido y Artur, que se jugarán su expulsión la semana que viene.

Y ya estaría. ¡La semana que viene nueva expulsión, otra persona que puede irse voluntariamente, una expulsión definitiva y las broncas, dimes y diretes habituales! Para algo que le está funcionando a Mediaset, no dudéis que lo vamos a ver hasta en la sopa.