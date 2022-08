Convierte tu casa en un cine con este proyector Xiaomi en oferta en MediaMarkt: con Wi-Fi y Android TV

Todavía queda verano por delante, y si has pensado que es el mejor momento para convertir tu salón o terraza en una sala de cine, un proyector es un dispositivo totalmente esencial. Si aún no has encontrado el modelo adecuado que se ajuste a tus necesidades, en MediaMarkt hemos encontrado el proyector Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro con un buen descuento que lo deja por 849,15 euros.

Con un precio de venta al público recomendado de 999 euros, puedes aprovechar que durante estos días el proyector Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro tiene un gran descuento del 15% (149,85 euros) en MediaMarkt, dejándolo a un precio muy interesante de 849,15 euros.

Comprar proyector al mejor precio

Este modelo de Xiaomi es un proyector con panel LED. Su tamaño de pantalla se puede adaptar desde las 60 hasta las 120 pulgadas recomendadas (ampliable hasta las 200"), además de tener una resolución HD, por lo que contamos con una gran calidad de imagen. Cuenta con un total de 1.300 lúmenes ANSI, algo que es perfecto para poder instalar el dispositivo tanto en interiores como en exteriores.

Viene con dos modos de enfoque: TOF Instant Focus y enfoque de cámara. Esto nos permite que el proyector adapte la imagen de forma automática en tan solo unos segundos. También cuenta con un sistema de altavoces que ofrecen una potencia total de 10W, algo justitos pero que evitan tener que adquirir una barra de sonido adicional.

Además de mantener un diseño súper compacto para instalarlo donde queramos, entre sus conexiones destaca la presencia de Wi-Fi (algo que no es habitual en los proyectores) y Bluetooth. Pero, además, también viene con Android TV, dos puertos HDMI, otros dos USB 2.0, puerto de Ethernet y otro de audio.

