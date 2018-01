Alucinante tráiler de 'Psychokinesis': el director de 'Train to Busan' se pasa a los superhéroes

Hace un par de años fuimos muchos los que caímos rendidos ante esa catedral del cine zombi que es 'Train to Busan', el primer filme de acción real de un Yeon Sang-ho que, subiendo a bordo de un tren a un buen puñado de infectados se ganó —merecidamente— el beneplácito de público y crítica, triunfando en festivales como Cannes o Sitges, y arrastrando a las salas de Corea del Sur a once millones de espectadores.

Con este fantástico precedente, es más que comprensible mi entusiasmo al traeros el tráiler de 'Psychokinesis', lo nuevo del director coreano que, dejando los muertos vivientes a un lado, se pasa al subgénero de los superhéroes con una propuesta que deja entrever el poderío de la industria del país asiático y la buena mano del autor para jugar con el tono y estilo de sus obras.

El largometraje, protagonizado, entre otros, por Shim Eun-kyung —'Train to Busan—, Park Jung-min —'Fists of Legend'— y Kim Min-jae —'Nameless Gangster'—, gira en torno a la figura de un padre de familia normal y corriente que, tras adquirir accidentalmente poderes psicoquinéticos, los utilizará para ayudar a su hija y a la gente de su entorno, no sin causar unos cuantos problemas por el camino.

El espectáculo y el divertimento de primer nivel están asegurados en una 'Psychokinesis' cuyo estreno en Corea está previsto para finales de este mes de enero, y sobre la que Netflix ha puesto sus garras para distribuirla en el mercado doméstico en una fecha aún por determinar. Independientemente de cuándo y cómo llegue a nuestras pantallas —sean grandes o pequeñas—, no hay que perder de vista lo último de Yeon Sang-ho, porque pinta de maravilla.