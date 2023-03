El anime perfecto si no puedes dormir: 'Insomniacs After School' presenta un tráiler que rebosa ternura y confirma su fecha de estreno

El mes que viene empiezan a volver series de anime bien petonas como 'Kimetsu no Yaiba', 'Ranking of Kings' y 'Dr. Stone', pero entre todos los estrenos de acción que vendrán en la lista también se han colado algunas series slice of life un poco más modestas pero que tienen una pinta muy prometedora.

Uno de ellos es 'Insomniacs after School' ('Kimi wa Hōkago Insomunia'), que adaptará el manga de Makoto Ojiro y es perfecto si nos cuesta plegar la oreja por la noche.

El club de los insomnes

Ganta Kanami tiene unos problemas de insomnio terribles, y un día decide aprovechar que el Club de Astronomía de su instituto está abandonado para echarse una siesta entre clases. Allí está Isaki Magari, que sufre exactamente el mismo problema. Ambos deciden unir fuerzas para superar su insomnio y ya de paso revivir el club nocturno aprovechando que no pueden dormir.

El anime de 'Insomniacs after School' arranca el próximo 10 de abril en la televisión japonesa, y por ahora no se ha confirmado nada seguro sobre el simulcast así que toca cruzar los dedos a ver si alguna plataforma de streaming la ficha. La animación corre a cuenta de Liden Films, el estudio de 'Tokyo Revengers', con Yuki Ikeda dirigiendo la serie.

El manga original de 'Insomniacs after School' por ahora cuenta con 11 volúmenes recopilatorios así que hay bastante material por delante para adaptar. Viendo series similares como 'Do It Yourself!' y 'Bocchi the Rock!', lo más seguro es que tengamos una primera temporada de 12 episodios, pero todavía está por confirmar la duración oficial.