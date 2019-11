'Bad Boys For Life': el nuevo tráiler promete un explosivo final para la trilogía de los policías rebeldes de Will Smith y Martin Lawrence

Dos meses después del primer adelanto, Sony ha lanzado el tráiler final de 'Bad Boys For Life', la nueva entrega de los "policías rebeldes" Mike Lowrey y Marcus Burnett, interpretados por Will Smith y Martin Lawrence. Se estrena el 17 de enero y sí, extrañamente, llegará a los cines españoles con el título original, no como 'Dos policías rebeldes III'.

Los dos policías rebeldes regresan sin Michael Bay

Los dos actores protagonistas vuelven para cerrar la trilogía aunque se va a echar de menos a otra estrella: Michael Bay. El director de 'Dos policías rebeldes' ('Bad Boys', 1995) y 'Dos policías rebeldes II' ('Bad Boys II', 2003) no se mostró interesado en continuar y ha estado ocupado con una superproducción para Netflix, '6 en la sombra' ('6 Underground'), cediendo la batuta de la franquicia de Smith y Lawrence al dúo formado por Adil El Arbi y Bilall Fallah, responsables de la exitosa 'Black' (2015).

Por muy acertados que estén El Arbi y Fallah (al frente de otra secuela con policía gracioso, 'Superdetective en Hollywood 4'), los fans de 'Bad Boys' van a echar de menos el sentido del espectáculo de Bay, clave para la popularidad de las dos películas anteriores. El reparto de la tercera parte se completa con Joe Pantoliano, Vanessa Hudgens, Charles Melton, Paola Nuñez, Kate del Castillo y Alexander Ludwig, entre otros.

El guion de 'Bad Boys For Life' lo firman Chris Bremner y Joe Carnahan, que durante un tiempo estuvo al mando del proyecto. La historia presenta a Marcus (Martin Lawrence) convertido en un tranquilo inspector de policía mientras que Mike (Will Smith) está atravesando la crisis de los 50. Cuando un mercenario albanés clama venganza por la muerte de su hermano, víctima de los policías rebeldes, los dos amigos deciden unir sus fuerzas por última vez...

Tráiler doblado al castellano de 'Bad boys for life'