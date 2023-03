¡Bienvenidos a Paldea! El nuevo anime de 'Pokémon' nos prepara para la aventura con un primer tráiler y un capítulo especial

El anime de 'Pokémon' ha cerrado un capítulo larguísimo al retirar a Ash y Pikachu como protagonistas, pero ojo, que eso no significa para nada que se vaya a terminar. Lo que pasa es que el mes que viene se inicia una nueva etapa en la que exploraremos la región de Paldea de la mano de dos nuevos protagonistas.

Aunque sí que tendremos a un Pikachu rondando, Liko y Rod (Roy, en versión original) toman el relevo con tres nuevos compañeros Pokémon. Y como el estreno del nuevo anime está cada vez más cerquita por fin se ha dejado ver un primer tráiler de la serie.

Con Fuecoco, Quaxly y Sprigatito de compañeros

'Pokémon Escarlata y Púrpura' nos introdujo a la región de Paldea y a unos cuantos Pokémon nuevos, incluyendo el nuevo trío de compañeros iniciales: Fuecoco, Quaxly y Sprigatito.

Ahora en el tráiler del anime también hemos podido ver a más Pokémon en acción, incluyendo a Charizard de Friede y a su Capitán Pikachu. No sabemos mucho más sobre la trama de la serie por ahora, pero parece que los artefactos de Liko y Rod van a jugar un papel importante para acercarnos a las leyendas de Paldea.

Ya sabíamos que el nuevo anime de 'Pokémon' arranca el próximo 14 de abril en Japón, pero la otra gran novedad es que se ha confirmado que el primer episodio será un especial de una hora. Cada vez se está poniendo más de moda abrir así las series, entre el especial de 'Kimetsu no Yaiba' y el de 'Oshi no Ko', así que que no nos sorprenda si se empieza a normalizar todavía más.

Por otro lado, fuera de Japón todavía no hay fecha de estreno, aunque desde las redes de Pokémon están prometiendo que en Occidente nos llegará durante 2023. Siendo optimistas quizás podamos apuntar a un estreno en verano pero quizás nos termine llegando toda la temporada del tirón a finales de año.