'Carta al Rey': Netflix presenta el tráiler y fecha de la serie que devuelve a Andy Serkis a la fantasía épica

El éxito de 'The Witcher' ha puesto en movimiento a Netflix para levantar una de sus producciones más esperadas en las próximas fechas, ‘Carta al Rey' (The Letter for the King), una serie fantástica con nombres como Andy Serkis, Amy Wilson de ‘La materia oscura‘, Rubt Serkis, Gjis Bloom y Thadrea Graham. Se trata de una adaptación de la novela superventas del autor holandés Tonke Dragt,considerada el mejor libro infantil holandés de la segunda mitad del siglo XX.

El retorno del Rey

El primer adelanto publicado por Netflix no muestra a Andy Serkis pero sí deja ver algo de la premisa de ‘Carta al Rey‘, una aventura épica dentro de nuevo mundo de fantasía, donde el joven caballero Tiuri tendrá que aprender lo que significa ser un aventurero y un verdadero líder. No es la primera adaptación de la obra de Tonke Dragt ya que una película holandesa protagonizada por Derek de Lint vio la luz en 2008.

Publicada en 1962, el libro cuenta la historia de un príncipe despiadado que amenaza traer al mundo a la oscuridad. Pero un aspirante a joven caballero, Tiuri (Amir Wilson), emprende un viaje con la unica misión de entregar una carta secreta al rey, un poco al estilo del viaje de '1917'. En el camino, se encuentra en el centro de una profecía mágica, que anuncia la llegada de un héroe que podrá derrotar al príncipe y restaurar la paz, pero Tiuri deberá, ante todo, sobrevivir a ese viaje.

'Carta al Rey' es una aventura épica proveniente de la mente de Will Davies ('Como entrenar a tu Dragón'), quien desempeña el papel de productor ejecutivo y showrunner junto a Paul Trijbits siendo producida por FilmWave para llegar al catálogo de Netflix el 20 de marzo de 2020. Junto al teaser, han aparecido fotos del set de rodaje.