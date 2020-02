'Castlevania': Netflix presenta el tráiler de la esperada temporada 3 de la adaptación del videojuego

El próximo estreno de la tercera temporada de 'Castlevania', la serie animada de Netflix, ya tiene primer tráiler oficial para abrir boca con lo que podemos esperar de la serie que ha cambiado la cara a las adaptaciones de videojuegos. Escrita por el guionista de cómics Warren Ellis, la producción y creación del concepto sigue corriendo a cargo de Adi Shankar.

Según sinopsis oficial de la temporada 3 de ‘Castlevania’: “Trevor Belmont, último sobreviviente de su casa, ya no está solo, y él y sus camaradas inadaptados compiten para encontrar una manera de salvar a la humanidad de la extinción a manos del enloquecido Drácula y su siniestro consejo de guerra de vampiros". Veremos si esa trama se ve tan espectacular y salvaje como en el tráiler, pero de momento se sabe que contará con diez episodios, a diferencia de los cuatro de la primera temporada y los ocho en la segunda.

Este anime se basa en el videojuego 'Castlevania III: Dracula's Curse' de 1989, ambientado en 1476, sobre un cazador de vampiros llamado como Trevor Belmont que en el final de la temporada anterior derrota a Drácula, lo que no supone el final de la lucha contra los demonios de la oscuridad. Nuevas fuerzas buscan tomar el trono del rey de la noche con Alucard y Camilla urdiendo planes para tomar el poder y eliminar humanos dispersos que dejó el reinado del terror de Drácula.

.@Castlevania is back on March 5th, and there’s more mystery, murder, mayhem, and vampires than ever. #Castlevania pic.twitter.com/9se4mRR2K8