'El cuento de la criada' nos muestra un escalofriante primer tráiler de la tercera temporada

La resaca de la Super Bowl, con la victoria de los Patriots, nos ha dejado uno de los tráilers más esperados del año: el de la tercera temporada de 'El cuento de la criada' ('The Handmaid's Tale') que llegará en los próximos meses a Hulu en EEUU y a HBO España presumiblemente en "simultáneo".

Este pequeño teaser (recordemos que está pensado para su emisión en televisión, por lo que no pueden ser muy largos), está hecho al modo de un anuncio de servicio público con la gran labor de las mujeres estadounidenses. Solo que ya no hay Estados Unidos, sino Gilead... dando lugar a que más que "motivar" el spot provoque escalofríos.

Al igual que el primero de la temporada anterior, este primer adelanto no nos muestra mucho de lo que nos encontraremos en la tercera tanda de episodios, pero la llamada a despertar de June (Elisabeth Moss) nos da una pista de por qué tuvo esa decisión final la última vez que la vimos. ¿Llega por fin la revolución?

Sin fecha todavía, me imagino que no desaprovecharán las fechas de "eligibilidad" de los Emmy de este año y, por tanto, se seguirán moviendo por finales de abril. Por cierto, para los que os interese, el otro día se desveló la portada de 'The Testaments', la secuela de la novela original de Margaret Atwood y que pega un salto de quince años después del final (que, para entendernos, es el final de la primera temporada). El libro sale en septiembre en inglés.