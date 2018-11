'El cuento de la criada': Margaret Atwood anuncia que está escribiendo una secuela de su distopía feminista

Margaret Atwood, autora del libro 'El cuento de la criada', que inspiró 'The Handmaid's Tale' -la serie de Hulu que, a golpe de distopía feminista ha revolucionado la ciencia-ficción televisiva-, ha anunciado que está preparando una secuela directa de su seminal novela de 1985, que recibirá el título 'The Testaments'. Será publicada, según la autora, en septiembre del año que viene, y de momento no han transcendido apenas detalles acerca del argumento.

En una nota de prensa difundida hoy mismo, Atwood afirma que "Todo lo que me habéis preguntado sobre Gilead y su funcionamiento interno será la base para este libro. Bueno... ¡casi todo! La otra inspiración es el mundo en el que vivimos". Lo curioso es que el libro fue (estupendamente) adaptado en su integridad en la primera temporada de la serie de Hulu, que no ha tenido más remedio que seguir adelante con su historia en la segunda temporada, en una prolongación que recibió el visto bueno de Atwood.

La serie de televisión continuaba de forma lineal con las peripecias de Defred, la doncella que se ve obligada a servir a un matrimonio que no puede tener hijos y dar descendencia al alto cargo militar que encabeza familia. Sus peripecias pueden prolongarse indefinidamente, sobre todo porque la serie contempla también cosas que suceden fuera de la república de Gilead. 'The Testaments', sin embargo, se desplaza quince años después de lo que contó la primera novela de Atwood -que acaba de forma sumamente abierta y enigmática, incluso abriendo la posibilidad de que sea obra de una narradora poco fiable-, y esta vez tendremos tres narradoras femeninas, distanciándose así definitivamente de la producción de Hulu.