'Dolittle' lanza su sorprendente tráiler: Robert Downey Jr. habla con los animales tras cerrar su etapa en Marvel

Universal ha elegido el día de hoy para presentar el primer y sorprendente tráiler de 'Dolittle', una nueva versión del clásico que cuenta con Robert Downey Jr. como protagonista. La estrella, que acaba de cerrar su etapa en Marvel con 'Vengadores: Endgame', da vida al famoso personaje creado por Hugh Lofting y encarnado previamente en el cine por Rex Harrison y Eddie Murphy.

Ya me diréis vuestra opinión del adelanto; me llama la atención que destaquen, pero sin nombrar, al productor de 'Alicia en el país de las maravillas' y 'Maléfica' (Joe Roth), dos espectáculos de Disney que, personalmente, no encuentro nada estimulantes. Desde luego parece que han buscado vendernos algo similar y, como diría cierto personaje de 'Parque Jurásico', no han reparado en gastos: 'Dolittle' ha costado 175 millones de dólares.

La puesta en escena corre a cargo de Stephen Gaghan, también coautor del guion; antes dirigió 'Syriana' y 'Gold', dos propuestas muy distintas a la que nos ocupa. 'Dolittle' se estrena en cines el 17 de enero de 2020.

Repartazo para acompañar al nuevo Dr. Dolittle

Sin duda el reparto es una de las grandes bazas de 'Dolittle', a pesar de que muchos personajes son animales creados por CGI. Antonio Banderas, Emma Thompson, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Rami Malek, Michael Sheen, Tom Holland (de nuevo al lado de Downey Jr.), Jim Broadbent, Octavia Spencer, Carmen Ejogo, Selena Gomez, John Cena y Kumail Nanjiani, entre otros, han participado en esta nueva adaptación.

Después de perder a su esposa siete años antes, el excéntrico Dr. John Dolittle (Downey), famoso médico y veterinario de la Inglaterra de la Reina Victoria, se refugia detrás de los altos muros de Dolittle Manor con su colección de animales exóticos como única compañía.

Pero cuando la joven reina (Jessie Buckley) enferma gravemente, un renuente Dolittle se ve obligado a embarcarse en una aventura épica a una isla mítica en busca de una cura, recuperando su ingenio y coraje mientras encuentra viejos adversarios y descubre criaturas maravillosas.

En su búsqueda, el doctor es acompañado por un joven aprendiz (Harry Collett) y un grupo de ruidosos amigos animales, incluido un gorila ansioso (Rami Malek), un pato entusiasta pero con cerebro de pájaro (Octavia Spencer), un dúo de un avestruz cínico (Kumail Nanjiani) y un oso polar optimista (John Cena) y un loro testarudo (Emma Thompson), quien es el asesor más confiable de Dolittle.