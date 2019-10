"No tiene sentido". Robert Downey Jr. reacciona a la opinión de Scorsese sobre Marvel y descarta el Óscar por 'Vengadores: Endgame'

Una de las grandes polémicas de los últimos días fue provocada por unas declaraciones de Martin Scorsese donde afirma que Marvel no hace cine sino algo parecido a "parques de atracciones". La mayor estrella del universo Marvel, Robert Downey Jr., no ha podido ignorar el comentario y dejó su respuesta en el popular programa radiofónico de Howard Stern.

-Es su opinión. Es decir, se proyecta en cines. Aprecio su opinión porque creo que es como todo, necesitamos diferentes perspectivas para poder llegar a un punto común y avanzar.

-¿Te sientes insultado?

-No. Es como decir que Howard Stern no hace radio. No tiene sentido decir eso.

-¿Crees que está celoso del éxito?

-Por supuesto que no. Es Martin Scorsese. Por cierto, hay mucho que decir sobre cómo estas películas de género, y estoy feliz de ser parte del problema, si es que hay uno, pero cómo han menospreciado la forma artística del cine. Cuando entras como una bestia arrolladora y eliminas a la competencia de forma tan clara, es fenomenal.

Las palabras de Downey Jr. son similares a las de un compañero en Marvel, Samuel L. Jackson, que también se pronunció sobre lo que dijo Scorsese:

"Es como decir que Bugs Bunny no es divertido. Las películas son películas. A todo el mundo no le gustan sus cosas tampoco. Hay un montón de italoamericanos que no creen que debería hacer ese tipo de películas sobre ellos. Todo el mundo tiene una opinión, es decir, está bien. No va a hacer que nadie deje de hacer películas."

Downey Jr. no buscará el Óscar

Aún quedan tres meses para que se anuncie la lista de nominaciones a los Premios Óscar pero Disney ya ha comenzado una campaña para intentar que 'Vengadores: Endgame' compita en la ceremonia. En concreto, ha pedido su candidatura en 12 apartados: mejor película, dirección, guion adaptado, música, efectos visuales, fotografía, montaje, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, y los dos de sonido.

Ninguno de interpretación. Muchos fans consideran que el trabajo de Robert Downey Jr. es digno de un Óscar, y los directores de 'Endgame', Anthony y Joe Russo, opinan igual: "Había gente llorando en las salas de cine, hiperventilando. Quiero decir, es una actuación profunda, cuando puedes tocar al público de todo el mundo hasta ese punto. Nunca hemos visto nada igual, y si eso no merece un Óscar, no sé qué lo merece".

Howard Stern aprovechó la controversia relacionada con Scorsese para preguntar a Downey Jr. su punto de vista sobre la opción del Óscar. El actor confesó que ha sido él mismo quien ha decidido no pelear por la estatuilla por su interpretación de Tony Stark: "Me alegra que lo comentes porque hubo alguna conversación y dije: no lo hagamos".

Cabe recordar que 'Vengadores: Endgame' ha recaudado 2.796 millones de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia. Si no está presente en la 92ª edición de los Óscar, es que en la industria de Hollywood se han vuelto locos.