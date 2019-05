¿Un Óscar para Robert Downey Jr.? Uno de los directores de 'Vengadores: Endgame' afirma que nadie lo ha merecido más en los últimos 40 años

Se esperaba que 'Vengadores: Endgame' tuviera un fuerte impacto en taquilla pero las cifras están superando todas las expectativas y en apenas dos semanas ya es el segundo film con mayor recaudación de la historia. Es un increíble fenómeno y, resuelta la duda sobre la venta de entradas, la conversación no ha tardado en trasladarse a sus posibilidades de premios.

Marvel, otro año a la caza del Óscar

Da la sensación de que el éxito no estará completo sin el prestigio que (aún hoy) otorga el Óscar. El cine fantástico no suele tener mucha presencia en las nominaciones y normalmente se reserva a las categorías técnicas; hasta el año pasado con 'Logan', el cine de superhéroes no había competido por el galardón a mejor guion, y este año 'Black Panther' rompió otra barrera al convertirse en la primera candidata a mejor película (sumó tres estatuillas, un récord en su género).

Tampoco es generosa la Academia cuando se refiere a las interpretaciones en otro tipo de largometrajes que no sean dramas tradicionales. A día de hoy, solo han considerado que Heath Ledger, por encarnar al Joker en 'El caballero oscuro', merecía aspirar al Óscar por un film de superhéroes (se lo entregaron de forma póstuma). Sin embargo, ya ha comenzado una campaña para intentar que Robert Downey Jr. sea el segundo actor en recibir tal honor.

–SPOILERS a partir de aquí: no sigas leyendo si no has visto 'Vengadores: Endgame'–

Y es que Downey Jr. ha sido clave en la construcción del Universo Marvel, desde que arrancó en 2008; 21 películas después, su camino concluye en 'Vengadores: Endgame' con una emotiva despedida para su carismático Tony Stark, quizá irremplazable. No solo lideró la trilogía de 'Iron Man' o las cuatro aventuras de Vengadores, también fue fundamental en 'Capitán América: Civil War' y 'Spider-Man: Homecoming'. El Óscar podría ser el broche de oro para el legado de la estrella.

Así opina Joe Russo, uno de los dos directores de 'Vengadores: Endgame'. En una reciente entrevista, dejó estas llamativas declaraciones sobre el actor:

"La obra que ha acumulado por estas películas es abrumadora. Si miras el trabajo solo de las últimas cuatro películas [de Marvel] que ha hecho, es fenomenal... Merece un Óscar quizá más que cualquier otro en los últimos 40 años por el modo en el que ha incitado a la cultura popular. Tiene al mundo en lágrimas ahora mismo."

Es comprensible que el realizador apoye a su compañero, y este tipo de elogios exagerados son habituales en la industria, pero aquí creo que se ha pasado un poco con la opinión. O quizá es que Joe Russo no ha visto mucho cine más allá del comercial o el que se promociona en temporada de premios, eso lo explicaría... En cualquier caso, no me sorprendería que Robert Downey Jr. fuese nominado, sería su tercera oportunidad de ganar el Óscar tras 'Chaplin' y 'Tropic Thunder'.