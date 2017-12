Fabuloso tráiler de 'Ocean's 8', el spin-off femenino con Sandra Bullock liderando a una banda de ladronas

Warner ha presentado el primer tráiler de 'Ocean's 8', el esperado spin-off femenino de la popular trilogía iniciada con 'Ocean's 11' —que a su vez era un remake de 'La cuadrilla de los once' ('Ocean's Eleven', 1960)—. En lugar de George Clooney como Danny Ocean, que al parecer ha fallecido en esta entrega, tenemos a Sandra Bullock como su hermana Debbie.

Y por lo visto, Debbie sigue los pasos de Danny con el mismo talento para los robos espectaculares que incluyen venganzas personales. Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Awkwafina y Rihanna son las otras protagonistas de esta nueva versión. Esperemos que la película sea tan divertida como apunta este extenso y fabuloso teaser tráiler:

La situación ha cambiado y estamos ante un 'Ocean's' totalmente nuevo cuando un grupo de mujeres se une para planificar y ejecutar el atraco definitivo en Nueva York... La película se estrena el 8 de junio.

Olivia Munn, Katie Holmes, Dakota Fanning, Richard Armitage, James Corden y Damian Lewis completan un reparto que, al parecer, está plagado de cameos. Se sabe que Matt Damon y Carl Reiner repiten los personajes que interpretaron en la trilogía 'Ocean's' y puede que no sean los únicos; no creo que Danny haya muerto realmente, debe haberlo fingido para quedar libre, y quizá se pasee por aquí también para saludar a su hermana.

La película está dirigida Gary Ross ('Seabiscuit' y 'Los juegos del hambre') a partir de un guión que coescribió con Olivia Milch. Entre los productores figura Steven Soderbergh, director de la trilogía de 'Ocean's 11'.

Sandra Bullock se ha referido a la cuestión de que la banda de Debbie Ocean esté formado únicamente por mujeres y parece confirmar que el film será, a su manera, una reivindicación feminista:

"Lo divertido es que [robar] no es toda su vida. Y no han podido hacer lo que las hace brillantes debido a la industria, si es que puedes llamarlo así, la industria del crimen no les ha permitido sobresalir y ejecutar aquello en lo que destacan. Y aquí llega Debbie Ocean, que les pide ayuda, pero no porque sólo quiere mujeres. Es realmente divertido."