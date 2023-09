Gojira regresa para poner patas arriba el Japón de posguerra: espectacular tráiler de 'Godzilla Minus One'

Ya han pasado siete años, que se dice pronto, desde que Hideaki Anno y Shinji Higuchi nos sirvieron en bandeja de plata 'Shin Godzilla'; uno de los mejores largometrajes centrados en el mítico lagarto nipón que, además, se convirtió por méritos propios en la película de habla no inglesa más taquillera de la franquicia. Pero si te quedaste con ganas de más destrucción a gran escala, traigo muy buenas noticias.

Vuelve el lagarto

La gente de Toho acaba de mostrar a la galería 'Godzilla Minus One', la cinta número 37 protagonizada por el kaiju y la trigésimo tercera rodada en japonés; y lo ha hecho con un tráiler realmente espectacular que caldea su estreno previsto para el 3 de noviembre en Japón y para el 1 de diciembre en Estados Unidos. En España, como viene siendo habitual, no hay fecha por el momento.

'Minus One' llevará a Gojira a un país del sol naciente post II Guerra Mundial que tendrá que enfrentarse al ataque del monstruo mientras la nación intenta recuperarse de las consecuencias del conflicto bélico; y mucho ojo, porque el hecho de que un personaje reconozca a la criatura sugiere que nos encontramos en una línea temporal alternativa, ya que el primer ataque de Godzilla tuvo lugar en 1954.

Takashi Yamazaki, responsable de ambas partes de 'Parásito', de 'Returner' y de títulos animados como 'Stand By Me Doraemon' o la fantástica 'Lupin III: The First', ha sido el encargado de firmar el guión y ocupar el asiento del director, así como de capitanear el departamento de efectos visuales de la película. Rynosuke Kamiki, Minami Hambae y Munetaka Aoiki encabezan el reparto.

