'Hache': tráiler y fecha de estreno de la nueva serie española de Netflix protagonizada por Adriana Ugarte

Netflix ya va preparando los estrenos para los próximos meses y nos acaba de traer, recién salido del horno, el tráiler de 'Hache', su nueva serie de ficción española. Además, junto al adelanto nos ha desvelado la fecha de estreno de este drama criminal ambientado en Barcelona.

Será el 1 de noviembre (Netflix ignora los festivos nacionales), cuando podamos ver los ocho episodios de 'Hache'. Protagonizada por Adriana Ugarte, en esta ficción seguiremos la historia de Helena, una mujer que se mete de lleno en el mundo del narcotráfico en la Barcelona de los años sesenta hasta llegar a convertirse en toda una capo.

La serie, inspirada en hechos reales, está creada por Verónica Fernández, cuyo trabajo podemos apreciar en otras producciones de época como 'Velvet Colección' y 'Cuéntame cómo pasó'; además de series más contemporáneas como 'El príncipe'. En el reparto también nos enontramos a Eduardo Noriega y Javier Rey.

He de reconocer que el tráiler no me ha terminado de encandilar... y no estoy seguro de por qué exactamente. Quizá porque, a pesar del argumento de la serie, todo parece tener un filtro "Velvet" que da la pista de que lo mismo vemos más amor que crimen. Como siempre, es pronto para juzgar, así que tendremos que esperar a noviembre para comprobarlo.