'Halloween Kills': el intenso teaser de la esperada secuela anuncia su nueva fecha de estreno

Universal al fin ha lanzado el primer e intenso teaser de 'Halloween Kills', la esperada secuela de 'La noche de Halloween' que deberíamos haber visto este mismo 2020. Por desgracia, el adelanto ha venido acompañado de la noticia de que su estreno pasa del 16 de octubre de 2020 al 15 de octubre de 2021 como medida contra la pandemia de coronavirus.

John Carpenter, creador de la saga, y David Gordon Green, director de 'Halloween Kills' y de la anterior entrega de la franquicia, han escrito una carta explicando los motivos por los que se ha decidido retrasar un año su estreno, aclarando que además Universal ha aprovechado la medida para aceptar estrenarla también en IMAX.

La otra consecuencia directa de este movimiento es que 'Halloween Ends' también se aplaza un año, ya que inicialmente debía llegar a los cines el 15 de octubre de 2021 y finalmente lo hará el 14 de octubre de 2022.

Más cambios de Universal

Además, no ha sido el único movimiento realizado por Universal, ya que la compañía también ha anunciado que la nueva 'Candyman' pasa del 25 de septiembre al 16 de octubre y que 'The Forever Purge' no llegará a los cines hasta el 9 de julio de 2021 cuando debería haberse estrenado en verano de este año.

Habrá que estar atentos a los movimientos, porque todo hace pensar que no van a ser los últimos retrasos causados por el coronavirus...