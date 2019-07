John Carpenter confirma dos nuevas secuelas de 'La noche de Halloween' con títulos y fechas de estreno

Apartado del cine desde hace prácticamente una década, John Carpenter dedica sus horas a los videojuegos, a ver partidos de la NBA y a trastear con sintetizadores para tocar en pequeñas giras con su nueva banda. Y a veces también apadrina productos que llenen sus arcas. El bueno de Carpenter ha confirmado dos nuevas secuelas de 'La noche de Halloween'.

La secuela del año pasado fue uno de los estrenos más eficaces de terror del año, generando no sólo números grandes en la taquilla: también obtuvo buenas opiniones entre los aficionados.

Tras meses de especulaciones y rumores a pleno rendimiento, el director de la película original, John Carpenter, ha confirmado que serán dos secuelas las que nos esperan.

The saga of Michael Myers and Laurie Strode isn't over. #HalloweenKills #HalloweenEnds @HalloweenMovie pic.twitter.com/l4KT8sUo4q

Muchos fans destacaron que uno de los mayores putos fuertes de secuela del año pasado fue el regreso de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode tras casi veinte años "muerta". Con ella también regresó Carpenter, ejerciendo como productor y compositor de la banda sonora original y logrando de paso su mejor trabajo musical en años.

Por si fuera poco emocionante, Jason Blum, el rey del horror estadounidense, confirma que el equipo creativo también está de regreso.

FINALLY : not one but TWO new Halloween movies: Halloween Kills (2020) and Halloween Ends (2021). Yes, the gang is ALL back, including @jamieleecurtis, Danny McBride, David Gordon Green and @TheHorrorMaster John Carpenter. Oh yea. pic.twitter.com/KpVa2PlwN5