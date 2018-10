Jason Blum pide perdón tras decir que no contrata a directoras porque no hay mujeres haciendo terror

Tal vez me haya perdido algo durante los días de relativa paz y tranquilidad que he pasado en el Festival de Sitges, pero parece que llevábamos una temporada más larga de lo habitual sin una de esas polémicas con posterior disculpa pública que tanto se tercian últimamente, y que en esta ocasión ha tenido como protagonista nada menos que a Jason Blum, a quien podríamos catalogar como el Rey Midas del terror contemporáneo.

El mandamás de la prolífica Blumhouse Productions, durante una entrevista en el medio Polygon titulada "Blumhouse nunca ha producido una película de terror con estreno en cines dirigida por una mujer, pero espera hacerlo", el productor afirmó no haber producido un filme capitaneado por una directora, pese a haberlo intentado porque "no hay muchas directoras, y menos aún que se inclinen por el terror".

Después de sus explicaciones al respecto, algo desafortunadas e innecesarias, y tras manifestar su admiración por la directora de la espléndida 'Babadook' Jennifer Kent —a quien ha ofrecido varios proyectos de forma infructuosa—, Twitter se llenó de ataques dirigidos a Blum, quien ha terminado disculpándose con el siguiente mensaje publicado en la red del pajarito azul.

"Gracias a todos por llamarme la atención por mis comentarios idiotas en esa entrevista. Cometí un error estúpido. Hablé demasiado rápido sobre un tema serio —un tema que me apasiona—. Más del 50 por ciento de nuestro público es femenino. Más del 50 por ciento de los ejecutivos de Blumhouse son mujeres. Algunas de nuestras franquicias más exitosas están encabezadas por mujeres, incluida la que se estrena mañana ['La noche de Halloween'], encabezada por la mayor leyenda femenina del género. Pero hemos hecho un trabajo suficientemente bueno con directoras y no es porque no existan. He conocido a muchas hoy. El modo en que se manifestó mi pasión fue estúpido. Y por eso me disculpo. Lo haré mejor."

Ejerciendo de abogado del diablo y reconociendo a la vez que la justificación Jason Blum es una auténtica metedura de pata, he de decir que considero las palabras del productor como una explicación innecesaria y pantanosa a una cuestión sobre la que, tal vez, debería haber sido más cristalino. Con lo sencillo que hubiese sido decir que Blumhouse no ha realizado proyectos dirigidos por mujeres porque no se ha dado el caso, pero que le gustaría hacerlo...

Jennifer Kent, directora de 'Babadook'

Independientemente de todo esto, me voy a tomar la molestia de recomendarle al señor Blum siete directoras con una mano más que diestra para el noble arte de rodar terror —porque sí, las hay, y muchas—; por si se le ilumina la bombilla y decide ver más allá de Jennifer Kent —que, comprendo, le tenga completamente cautivado después de ver su ópera prima—. Con ella os dejo.