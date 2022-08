Harry Potter se enrolla con Madonna en el descacharrante tráiler de 'Weird: The Al Yankovic Story', el biopic musical más disparatado

La estrella de Harry Potter, Daniel Radcliffe, protagoniza la próxima película biográfica de Roku interpretando a Weird Al Yankovic y el nuevo tráiler de 'Weird: The Al Yankovic Story' lo muestra como nunca lo hemos visto. No solo está repleto de números musicales y comedia autoconsciente, sino que cuenta con la divertida imitación de Madonna de Evan Rachel Wood para contar la historia del músico paródico de forma insólita en el género.

Una parodia de los biopics clásicos pero... con una historia real.

Desde que se anunció que Daniel Radcliffe interpretaría a Weird Al , las expectativas por la próxima película de Roku, se ha ido acumulando y ahora podemos ver que la actuación de Radcliffe estará a la altura de la historia del personaje, un tipo raro desde niño, gracias a intereses como el acordeón y la idea de escribir nuevas letras para canciones que ya existen. lo que dio lugar a una verdadera estrella musical que hacía cambios como 'Bad' a 'Fat', 'My Sharona' a 'My Bologna', o 'Another One Bites the Dust' en 'Another One Rides the Bus'.

El ícono de 'The Office', Rainn Wilson, es el Dr. Demento, quien fue una de las personas que ayudó a Weird Al a llamar la atención y Evan Rachel Wood hace de Madonna, la estrella del pop que parodió con 'Like a Surgeon'. Otras caras conocidas del elenco de 'Weird: The Al Yankovic Story' incluyen al actor Toby Huss, Julianne Nicholson, Spencer Treat Clark y Dot-Marie Jones.

'Weird' estará contado como cine fantástico, ya que es lo más alejado de una representación real de la vida de la peculiar estrella. De hecho, los verdaderos fans de Weird Al probablemente saben que se abstuvo de las drogas, el alcohol, blasfemias y la carne durante la mayor parte de su vida a la vista del público. Se estrena en Roku Channel el 4 de noviembre.