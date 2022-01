Daniel Radcliffe será el mítico músico humorista "Weird Al" Yankovic en su biopic oficial

Según informa EW, Daniel Radcliffe protagonizará el papel principal de 'WEIRD: The Weird Al Yankovic Story' para Roku, una película sobre la prolífica carrera del comediante y músico ganador de un Grammy e ícono de la cultura pop que producirán Funny Or Die y Tango y cuyo rodaje comenzará en Los Ángeles en febrero. La película estará disponible exclusivamente de forma gratuita en The Roku Channel en Estados Unidos.

El regreso al cine de un clásico del humor y la parodia

Según la descripción oficial de la película:

“El biopic no oculta nada, explora cada faceta de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con éxitos tempranos como 'Eat It' y 'Like a Surgeon' hasta sus tórridas aventuras amorosas entre celebridades y su famoso estilo de vida depravado. 'WEIRD: The Al Yankovic Story' lleva al público a un viaje verdaderamente increíble a través de la vida y la carrera de Yankovic, desde el niño prodigio superdotado hasta la mayor leyenda musical de todos los tiempos".

El biopic está escrito por el propio Al Yankovic y Eric Appel, quien también dirigirá la película y es productor ejecutivo. Yankovic produce, junto con Mike Farah, Joe Farrell y Whitney Hodack para Funny Or Die, y Tim Headington, Lia Buman y Max Silva para Tango. Henry Muñoz III de Funny Or Die y Neil Shah de Tango son los productores ejecutivos.

"Weird Al" Yankovic es cinco veces ganador del Grammy y el artista de grabaciones de comedia más vendido de la historia y ha comentado sobre el proyecto en un comunicado: