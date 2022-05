Primer tráiler de 'Weird: The Al Yankovic Story': Daniel Radcliffe se rodea de rareza y acordeones en el biopic del inclasificable músico

'White & nerdy', 'Amish paradise', 'Fat', 'Eat it', 'Word crimes', 'The saga begins'... Si hay un artista en la historia de la música que ha sabido retorcer la cultura pop para convertirla en humor punzante y polka basada en los grandes éxitos de la música, ese es "Weird Al" Yankovic, una de las personas más queridas en Estados Unidos, con un peinado reconocible en cualquier lugar y siempre acompañado por su acordeón. Ahora, podemos ver el primer tráiler de la película sobre su vida, interpretada por... ¡Daniel Radcliffe!

Tonight we're gonna party like it's 1699

Si no conocéis sus hilarantes canciones, seguro que le habéis visto en algunas de vuestras series y películas favoritas, lo reconozcáis o no: 'Espía como puedas', 'George de la jungla', 'Los Picapiedra', 'Crazy ex-girlfriend', 'Galavant', 'Los Simpson' y hasta 'Pokémon 2: el poder de uno' y su estupendo 'Polkamon'. Tuvo su propio show de televisión, ha hecho cameos en 'Agárralo como puedas', 'BoJack Horseman' o 'Halloween II': es literalmente imposible no conocer a Weird Al, que a sus 62 años sigue en mejor estado creativo y de forma que nunca.

Ahora es Daniel Radcliffe el que se ha puesto el pelo rizado, ha cogido el acordeón, la camisa hawaiana, el bigotillo y se ha lanzado al siempre emocionante mundo de la polka en 'Weird: The Al Yankovic Story', cuyo primer tráiler promete estar a medio camino entre la parodia de los biopic y el humor absurdo. Eric Appel se estrena en la dirección de cine tras quince años dedicados a la televisión, donde ha dirigido episodios de 'Brooklyn nine-nine', 'Silicon valley' o 'Last week tonight with John Oliver'. Palabras mayores.

Este primer avance llega tan solo tres meses después de empezar el rodaje, pero aún queda para su estreno, que será en otoño en The Roku Channel, sin confirmación de quién la traerá a España. Cuenta Daniel Radcliffe en el New York Times que después de una escena, Weird Al se acercó para preguntarle "¿Eso es lo más raro que has hecho nunca?". Daniel respondió "Es el top 2, la otra es que Paul Dano me usara como moto acuática al inicio de 'Swiss Army Man'". Tal para cual.