Hilarante tráiler de 'Justo antes de Cristo': Julián López lidera una comedia de romanos para Movistar

Buena inauguración del mes para Movistar adelantando una de esas comedias para 2019 que tenía un poco en perfil bajo pero que puede dar la campanada. Estamos hablando de 'Justo antes de Cristo', la comedia de romanos creada por Montero y Maidagán ('Cámera Café') y dirigida por Borja Cobeaga ('Fe de etarras', entre otros).

Ya hemos podido ver el hilarante tráiler de la comedia cuya primera temporada (de seis episodios) se estrenará el próximo 5 de abril, apenas unas semanas antes de la Semana Santa. En ella nos prometen un peplum en toda regla con tropos desde muertes por daga y cicuta hasta sandalias que hacen rozadura.

Todo esto protagonizado por Julián López en el papel de Manio Sempronio Galba, al que definen como un "neurótico del siglo XXI que vivió hace más de 2000 años". Manio Sempronio es un desastroso patricio que al matar por accidente a un senador consigue ser "desterrado" para servir en la legión del general Cneo Valerio (César Sarachu) en Tracia.

En el reparto también nos encontramos con Xosé Touriñán, Eduardo Antuña, Cecilia Freire, Priscilla Delgado, Marta Fernández Muro, Aníbal Gómez y Manolo Solo. En principio 'Justo antes de Cristo' consta de doce episodios divididos en dos temporadas, ya rodadas. Sobre cuándo podremos ver la segunda parte, todavía no sabemos pero me imagino que no lo retrasarán demasiado.