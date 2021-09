'Love is in the Air': el tráiler del episodio final de la serie turca lleva al límite a Serkan y Eda

Ya sabíamos que el final de 'Love is in the Air' estaba a la vuelta de la esquina. Hace bien poco se dijo que sería el 22 de septiembre cuando tocase decir adiós a Serkan y Eda, pero finalmente será este mismo miércoles 8 de septiembre cuando se emite el último capítulo de la serie turca en su país de origen y aquí os traemos el tráiler del mismo.

De esta forma, el gran fenómeno televisivo turco se despedirá para siempre tras la emisión de 52 episodios. Por el momento no hay fecha exacta para su desenlace en España, pero todo a punta a que sería a finales de octubre si Divinity mantiene el ritmo de emisión actual.

Un final de embarazo complicado

Como es lógico, no conviene que veáis el adelanto si seguía 'Love is in the Air' a ritmo español, pero aquellos que vayan al día con ella seguro que agradecen saber que el contratiempo que tuvo Eda (Hande Erçel) en el anterior capítulo parece haber quedado en nada, pero eso no quiere decir que el embarazo vaya a tener un final feliz, pues todo se complica cuando el coche conducido por Serkan (Kerem Bürsin) se estropea en mitad del campo.

No obstante, todo apunta a un final feliz para la pareja formada por Serkan y Eda, ya que la propia Erçel comentó que el plan con esta segunda temporada era "terminar esta historia de una manera bonita". Un nuevo hijo para la pareja con la que fortalecer aún más los lazos entre ambos parece lo idóneo en esta situación...