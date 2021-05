'Love is in the Air': el tráiler de la temporada 2 desvela la fecha de estreno y promete grandes cambios para Serkan y Eda

Al fin ha aparecido online el tráiler de la segunda temporada de 'Love is in the air', en el cual se nos desvela bastante información de lo que está por venir en la serie turca. Eso sí, sus seguidores seguro que agradecen especialmente que ya haya fecha de estreno para los nuevos capítulos en su país de origen: el 9 de junio.

Un salto en el tiempo

Cuidado con los spoilers si no estáis al día con la serie

El adelanto da a entender que hay un importante salto temporal en la serie, pues Serkan y Eda son ya padres de una niña algo crecidita y además llevan un tiempo separados. No se sabe qué ha sido del tumor que padecía él, lo cual ha llevado a especular con qué todo pueda ser algún tipo de visión provocada por su enfermedad.

La otra gran incógnita es qué habrá sucedido exactamente para separar a Serkan y Eda. Está claro que una serie de estas características necesita graves conflictos para que tenga sentido continuar su historia. De hecho, el adelanto deja caer la posibilidad de que Serkan quizá no supiese que ella tenía una hija...

Lo que sí queda claro es que Kerem Bürsin debe haber renovado el contrato con la productora, pues su continuidad en la serie turca no estaba del todo clara cuando se anunció la renovación de 'Love is in the Air' por una segunda temporada.

Ahora solamente queda esperar hasta el 9 de junio para ver los nuevos episodios, pero ojo, que en España se emiten con retraso, así que es probable que aquí no puedan verse hasta más adelante en el tiempo.