'Mank': la película de Fincher para Netflix presenta su nuevo tráiler y un adelanto de la banda sonora compuesta por Renzor y Ross

Puedo afirmar sin riesgo a pillarme los dedos que, si proyectamos nuestra mirada sobre la recta final de este curso cinematográfico 2020, el título pendiente de estreno tanto en la pequeña como la gran pantalla más esperado es 'Mank': el retorno del infalible David Fincher al largometraje tras seis años de sequía desde que nos encandilase con su excepcional thriller 'Perdida'.

Un par de semanas después de que Netflix calentase el estreno de la película, previsto para el 4 de diciembre, con un escueto primer adelanto, la plataforma de streaming ha publicado un nuevo tráiler que pone toda la carne en el asador y nos transporta al Hollywood de finales de los 30 y principios de los 40 para explorar el proceso de creación de 'Ciudadano Kane' junto su guionista Herman Mankiewicz, a quien da vida Gary Oldman.

No hay duda de que David Fincher, junto a su director de fotografía Erik Messerschmidt, ha puesto un enorme mimo en capturar toda la esencia de la época y adaptar los recursos técnicos y narrativos de la época a su estilo personal; buscando en parte honrar a su padre Jack Fincher, artífice del libreto del filme y fallecido hace 17 años.

David Fincher’s new film Mank is coming to Netflix December 4th!

Here’s a “secret” site where you can hear a first bit of our score and more (don’t tell anyone):https://t.co/JMgcT2pQgt