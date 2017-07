Margaret Atwood ya es oficialmente la autora de culto a la que adaptar: trailer de 'Alias Grace' para Netflix

Margaret Atwood, después de todo el interés que ha atraído la adaptación de su 'El cuento de la criada', 'The Handmaid's Tale', se ha convertido en un valor semiseguro a la hora de generar nuevas historias que llevar a la televisión. Su obra tiene muchos elementos atractivos: mujeres protagonistas, reflexiones sobre la sociedad actual a través de técnicas como la distopía o el drama histórico, y sobre todo, variedad. Mucha variedad.

Por eso 'Alias Grace', la nueva serie de Netflix que adapta una novela de Atwood de 1996 -que, por cierto, fue publicada hace unos años en España y que quizás te cueste un pequeño esfuerzo localizar- va en una dirección distinta a 'El cuento de la criada'. Esta vez se centra en una historia real, la de la criada Grace Marks (Sarah Gadon) que fue acusada en 1843 en el Alto Canadá del asesinato de sus empleadores (interpretados por Paul Gross y Anna Paquin).

Será una miniserie en seis partes que dirigirá la siempre intrigante Mary Harron, directora del biopic de Bettie Page, la reivindicable 'American Psycho', 'Yo disparé a Andy Warhol' y 'The Moth Diaries'. El guion es de Sarah Polley, a quien recuerdas como protagonista de 'El amanecer de los muertos' o 'Splice', pero también ha dirigido cosas tan interesantes como el documental 'Stories We Tell'.

De momento, y mientras esperamos la llegada del otoño, nos quedamos con estas significativas e inquietantes palabras con las que concluye este primer trailer, y que posiblemente funcionen como declaración de intenciones: "Prefiero ser una asesina que un asesino, si esas son las únicas opciones".