El mejor monstruo de la historia del cine de ciencia ficción regresa a su país de origen para destrozarlo por completo: primer tráiler de 'Godzilla Minus One'

Hace ya casi 70 años que vimos por primera vez a Godzilla, el monstruo más mítico de la historia del cine de ciencia ficción. Creado en Japón, durante los últimos años ha sido más habitual verle en producciones de Hollywood como 'Godzilla vs. Kong', pero ahora regresa a su país de origen para destrozarlo por completo y aquí os traemos el primer tráiler de 'Godzilla Minus One'.

El regreso de un mito

'Godzilla Minus One' es la primera película en acción real sobre esta legendaria criatura lanzada por Toho desde el lanzamiento de 'Shin Godzilla' en 2016. 7 largos años de espera, pues el estreno en Japón de este nuevo largometraje está previsto para el próximo 3 de noviembre, mientras que a Estados Unidos llegará el 1 de diciembre, quedando todavía en el aire cuándo podrá verse en el resto del mundo.

Escribiendo y dirigiendo 'Godzilla Minus One' tenemos a Takashi Yamazaki ('Lupin III: The First'). Llama la atención que apenas se haya dicho nada sobre su reparto humano faltando tan poco para el estreno, pero está claro que la gran estrella aquí es el rey de los monstruos.

La historia de 'Godzilla Minus One' está situada en Japón poco después de la II Guerra Mundial y volverá a mostrarnos las enormes capacidades destructivas y aterradoras de una criatura a la que vimos por primera vez en 'Japón bajo el terror del monstruo' y que ha hecho decenas de apariciones en la gran pantalla desde entonces.

