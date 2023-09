Una de las mejores series de ciencia ficción está lista para su regreso a Marte: la temporada 4 de 'Para toda la humanidad' ya tiene tráiler y fecha de estreno en Apple TV+

Al estilo de una promoción de la compañía aeroespacial privada Helios, Apple TV+ ha desvelado por fin la fecha de estreno y un primer tráiler para la temporada 4 una de las mejores series de ciencia ficción de la década. 'Para toda la humanidad' (For All the Mankind) volverá a las pantallas el viernes 10 de noviembre.

Y como es habitual: nueva temporada, nueva década. En esta ocasión cruzamos el umbral del tercer milenio y comenzaremos en el 2003 de esta ucronía espacial con Marte como centro neurálgico de la acción. El programa espacial se centra en la extracción de asteroides ricos en minerales y las tensiones entre los residentes de la base internacional amenaza con destruir todo por lo que están trabajando.

Helios marciano

Un envejecido Joel Kinnaman (lo mismo va siendo hora del relevo generacional) es el cabeza de cartel de esta nueva temporada en un reparto que cuenta con Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu y Coral Peña. Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern y Svetlana Efremova son las principales incorporaciones al elenco.

'Para toda la humanidad' está creada por Ronald D. Moore, Ben Nedivi y Matt Wolpert. Serán estos dos últimos los que siguen al cargo de este excelente ucronía espacial como showrunners y espero que logren mantener el nivelazo que lleva teniendo la serie desde sus inicios.

