'M.O.D.O.K.' ya tiene tráiler y fecha de estreno: el megalomaníaco villano sufre una crisis de la mediana edad en la nueva serie de Marvel

Científicos de Ideas Mecánicas Avanzadas (IMA, AIM en inglés), contemplad a M.O.D.O.K. El villano enemigo de SHIELD, Los Vengadores, Capitán América y demás héroes protagoniza su propia serie animada en Hulu y ya tenemos un divertido primer tráiler.

Con fecha de estreno en Estados Unidos programada para el 21 de mayo (habría que ver si llega a Disney+), con 'M.O.D.O.K.' nos encontramos con una serie creada por Patton Oswalt en colaboración con Jordan Blum y, qué queréis que os diga, pero no hay nada en este minuto que no me guste.

El nuevo enemigo de M.O.D.O.K.

Oswalt da la voz a este humano construído en máquina definitiva (Mobile Organism Designed Only for Kill traducido sería Organismo Móvil Diseñado Sólo para Matar) tan inteligente como letal que, tras años intentando conquistar el mundo y siendo derrotado por los héroes más poderosos de la Tierra se ve degradado como líder de IMA y lidiando con una crisis de la mediana edad.

La serie constará de diez episodios y tiene cierto aire a 'Robot Chicken' (vale, palabras mayores) que la hace bastante atractiva. El elenco de voces está conformado por Aimee Garcia como Jodie, esposa de M.O.D.O.K.; Ben Schwartz y Melissa Fumero como sus hijos; Wendi McLendon-Covey como Monica Rappaccini, científica loca rival de MODOK; Beck Bennet como el nuevo jefe; Jon Daly como el Super Adaptoide y Sam Richardson como un abejero.