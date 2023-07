Netflix no se cansa de los dramas de Las Encinas, renueva 'Élite' por una temporada 8 y destrona a una de las series más míticas de la plataforma

Parece que el colegio Las Encinas seguirá abierto durante un tiempo más ya que Netflix ha confirmado la renovación de 'Élite' por una temporada 8. La noticia llega tres meses antes de que podamos ver los ocho episodios que componen la séptima entrega, a partir del 20 de octubre.

Si bien no nos cuentan qué nos esperará en esta nueva entrega de la serie adolescente, sí que nos avisan del regreso de uno de los personajes de la primera generación: el de Nadia (Mina el Hammani, fichaje también de la temporada 3 de 'Operación Marea Negra'). Ella llegará junto a la incorporación al reparto de los nuevos Ane Rot y Nuno Gallego.

El drama más veterano de Netflix

Esta renovación no solo consolida a 'Élite' como la serie española de Netflix más larga, sino también es una de las más veteranas de la plataforma a nivel global. De hecho, si nos atenemos a número de temporadas, el drama adolescente se sitúa por encima de las más longevas hasta el momento: 'Orange is the New Black' y 'Grace & Frankie', ambas con siete temporadas. Sí que empata con la comedia animada 'Big Mouth', pero a nivel general es el drama con más temporadas hasta el momento.

Eso sí, que tenga más temporadas no quiere decir que la creación de Darío Madrona y Carlos Montero las supere en número de episodios, ya que a ocho capítulos por temporada todavía les quedaría para alcanzarlas (91 tiene la dramedia carcelaria).

Rankings de temporadas aparte, estos nuevos capítulos de Netflix arrancarán su rodaje el próximo mes de agosto. Jaime Vaca y Carlos Montero volverán a ponerse al frente del guion y contarán en la dirección con los habituales Daniel Barone, Ginesta Guindal, Jota Linares y Elena Trapé.

