Nuevo tráiler de 'Death Note': Netflix nos presenta a Ryuk, dios de la muerte

Hoy está siendo un día intenso de novedades en cine y televisión. Tras ver la primera imagen de SuperLópez, el tráiler de 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' o conocer a los Inhumanos de Marvel, vamos ahora con un nuevo vistazo a la película de 'Death Note' producida por Netflix. Ya nos mostraron un teaser hace tres meses pero ahora tenemos un auténtico tráiler.

En este nuevo adelanto hay más detalles de la historia y más planos de Ryuk, el dios de la muerte que interpreta Willem Dafoe. 'Death Note' se centra en un estudiante de instituto que encuentra un cuaderno sobrenatural y descubre el inmenso poder que trae consigo: si se escribe el nombre de alguien en sus páginas, esa persona morirá. Intoxicado por ese poder, el joven juega a ser Dios, acabando con la vida de aquellos que cree que deben morir...

Vídeo en versión original con subtítulos:

Vídeo en español:

Nat Wolff, Margaret Qualley, Keith Stanfield, Paul Nakauchi y Shea Whigham acompañan a Dafoe en el reparto de la película. Wolff interpreta a Light Turner, Qualley tiene el papel de Mia Sutton, Stanfield encarna a "L" (provocando la indignación de fans que no consideran fiel al original que el personaje tenga la piel negra), Nakauchi da vida a Watari y Whigham es James Turner.

La puesta en escena corre a cargo de Adam Wingard, que sorprendió con la violenta 'Tú eres el siguiente' ('You're Next', 2011) y con la extraña 'The Guest' (2014), título que ayudó a lanzar la carrera de Dan Stevens ('Legion', 'La bella y la bestia'). Había mucha expectación por el siguiente trabajo de Wingard y quizá por eso decepcionó tanto 'Blair Witch' (2016). Después de 'Death Note' tiene por delante su primera superproducción: 'Godzilla vs. Kong', prevista para el año 2020. En Xataka puedes leer una entrevista exclusiva con el realizador.

'Death Note' estará disponible en Netflix a partir del 25 de agosto. Recordemos que ésta no es la primera adaptación del popular manga creado por Takeshi Obata y Tsugumi Ōba; desde Japón nos llegaron 'Death Note' (2006), la continuación 'Death Note: El último nombre' (2006), el spin-off 'L: Change the World' (2008) y una reciente secuela estrenada en España como 'Death Note: el nuevo mundo' (2016). Más anime, serie de acción real, videojuegos y ¡hasta un musical!