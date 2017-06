Tráiler de 'Inhumans': la nueva serie de superhéroes de Marvel es diferente pero no impresiona

Tras un primer teaser sin imágenes, Marvel y ABC han presentado el verdadero primer trailer de 'Inhumans', una nueva serie de superhéroes. La historia explora la épica aventura de una familia real, inédita hasta ahora en cine y televisión; divididos por un golpe militar, escapan a la Tierra, donde pueden salvarse tanto a sí mismos como a la humanidad. Oh, y tienen un perro gigante.

Anson Mount, Iwan Rheon, Serinda Swan, Eme Ikwuakor, Isabelle Cornish y Ken Leung lideran el reparto. Cabe señalar que el showrunner de 'Inhumans' es Scott Buck, responsable de 'Iron Fist', la serie peor valorada de Marvel, y los dos primeros episodios los ha dirigido Roel Reiné, cuya filmografía DA MIEDO: 'El rey escorpión 3', 'El hombre de los puños de hierro 2', 'Blanco humano 2'... ¿Cómo le han dejado el mando de una serie supuestamente ambiciosa?

Vídeo en versión original con subtítulos:

Vídeo en español:

Creados por Stan Lee y Jack Kirby, 'Los Inhumanos' aparecieron por primera vez en 1965, dentro de una aventura compartida con los 4 Fantásticos. Son seres genéticamente superiores a los humanos, diseñados por una especie alienígena que los abandonó. Rayo Negro (Black Bolt) es el padre de una familia compuesta por Medusa, Karnak, Gorgon, Tritón, Crystal, Máximus el Loco y el perro Mandíbulas (Lockjaw).

Se dice que Marvel busca su propia 'Juego de Tronos' pero no veo nada similar en el tráiler más allá de que Rheon, otra vez, da vida a un villano. Y se emite en la ABC, que es de Disney, no puede ser como la serie de HBO ni de lejos... Recordemos que la intención de Marvel era adaptar el cómic de 'Los inhumanos' a la gran pantalla; anunciaron el proyecto en 2014 y hablaron con Vin Diesel para uno de los papeles protagonistas; debido a que es la voz de Groot en la saga 'Guardianes de la Galaxia', la idea era que interpretase a Rayo Negro, que no puede hablar.

Una señal de la ambición de la serie es que es la primera rodada con cámaras IMAX; de hecho, los primeros dos episodios de 'Inhumans' se estrenarán en cines IMAX, el primer día de septiembre (al menos en Estados Unidos). A finales del mismo mes ya se emitirán en la cadena ABC, y poco después llegarán los otros seis capítulos de la primera temporada. ¿Qué opinas del tráiler? Parece claro que será diferente pero no me impresiona, no me ha dejado con ganas de ver la serie.