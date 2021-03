El nuevo tráiler de 'Spiral: Saw' trae de vuelta los juegos macabros con un imitador del mítico Jigsaw

Hace ya más de un año se lanzaba el primer adelanto de 'Spiral: Saw', nueva entrega de una de las franquicias de cine de terror más populares de lo que llevamos de siglo XXI. La pandemia de coronavirus llevó a que su lanzamiento se retrasara un año y ahora toca reavivar el interés hacia ella con la llegada de un nuevo tráiler.

Un proyecto impulsado por Chris Rock

La película nació impulsada por el deseo de Chris Rock de recuperar este universo, hasta el punto de que además de gran protagonista de la función también ejerce como productor ejecutivo. Vamos, que sin él seguramente nunca hubiese existido 'Spiral: Saw'.

La película cuenta la historia de cómo unos policías investigan una serie de terribles asesinados que traen a la mente otros del pasado, y es que en el propio tráiler hasta se apunta la posibilidad de que detrás de todo tenemos a un imitador de Jigsaw.

El guion de 'Spiral: Saw' corre a cargo de Josh Stolberg y Pete Goldfinger, quienes ya escribieron en su momento 'Saw VIII'. También hay otro viejo conocido de la franquicia tras las cámaras, ya que Darren Lynn Bousman, director de 'Saw II', 'Saw III' y 'Saw IV', se ocupa de la puesta en escena. Acompañando a Rock al frente del reparto de 'Spiral: Saw' tenemos a Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols y Zoie Palmer.

El estreno de 'Spiral: Saw' en España ha quedado fijado para el próximo 21 de mayo, una semana después de su desembarco en los cines de Estados Unidos.