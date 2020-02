Tráiler de 'Spiral: From the Book of Saw': Chris Rock y Samuel L. Jackson recuperan la saga de horror 'Saw'

¡Vuelve la franquicia 'Saw'! El año pasado comentamos que estaba en marcha una nueva entrega sorprendentemente ideada por Chris Rock, conocido por su faceta cómica, y que llegaría a los cines en 2020. Hoy ya podemos ver el cartel y el tráiler de la película, titulada 'Spiral: From the Book of Saw' ("Espiral: del libro de Saw").

Rock es productor ejecutivo y protagonista, estando acompañado en el reparto por Samuel L. Jackson y Max Minghella, entre otros. La puesta en escena corre a cargo de Darren Lynn Bousman, que ya dirigió tres películas de la franquicia, de la 2ª a la 4ª. ¿Conseguirán sorprendernos con esta nueva historia?

'Spiral: From the Book of Saw' presenta al veterano detective de policía Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) y a su joven compañero (Max Minghella) haciéndose cargo de una siniestra investigación que les lleva a conectar una serie de asesinatos con un oscuro capítulo del pasado de la ciudad. Atrapado por el misterio, "Zeke" se encuentra en el centro del macabro juego del asesino...

El guion lo han escrito Josh Stolberg y Pete Goldfinger, a partir de una idea original de Chris Rock. Joe Drake, presidente de Lionsgate, ha declarado que la película concebida por el humorista "es completamente respetuosa con el legado de la serie, pero revitaliza la marca con su ingenio, visión creativa y pasión".

Lo cierto es que tanto el póster como el tráiler, breve e intrigante, consiguen generar curiosidad por lo que nos va a ofrecer una saga que parecía ya totalmente agotada. 'Spiral: From the Book of Saw' estará en cartelera meses antes de lo previsto: se estrena el 15 de mayo, y no a finales de octubre como se anunció en un principio.