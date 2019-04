Olvida 'Juego de Tronos': el tráiler de 'Ophelia' presenta una nueva y atractiva versión de 'Hamlet' con Daisy Ridley

No es cuestión de comparar cualquier obra de ambientación medieval, intrigas palaciegas y violentos crímenes, con 'Juego de Tronos', sobre todo cuando la que nos ocupa es un clásico, pero estando en emisión la octava temporada de la serie de HBO y el último capítulo en boca de (casi) todo el mundo, es inevitable pensar en la historia de Poniente al ver el tráiler de 'Ophelia'.

De "que la fuerza te acompañe" a "ser o no ser"

La película se plantea cómo sería la tragedia de Hamlet desde el punto de vista de Ofelia, a quien interpreta la joven estrella Daisy Ridley, famosa por su papel de Rey en la nueva trilogía de 'Star Wars'. Naomi Watts y Clive Owen aportan caché y veteranía al reparto mientras que el menos conocido George MacKay ('Captain Fantastic', 'El secreto de Marrowbone') da vida al príncipe Hamlet. Junto a ellos encontramos a Tom Felton, conocido por el papel de Draco Malfoy en la saga 'Harry Potter'.

En realidad, la película no está basada directamente en la obra maestra de William Shakespeare sino que adapta una novela de Lisa Klein publicada en 2006. La puesta en escena corre a cargo de Claire McCarthy, directora de 'Cross Life' y 'The Waiting City'. Aunque 'Ophelia' se estrena el 28 de junio en los cines de Estados Unidos, lleva ya más de un año terminada, se presentó en enero de 2018 en el Festival de Sundance, donde gustó pero no entusiasmó a los críticos. Ya veremos cómo la recibe el público...