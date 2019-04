Oh my GoT! Análisis del tercer episodio de la temporada final de 'Juego de Tronos': mucho ruido y pocas muertes

Nuevo lunes y regresan nuestras comentaristas favoritas de 'Juego de Tronos' con una nueva entrega de Oh My GoT!, el podcast semanal en el que desmenuzamos cada episodio de la temporada final de la serie. En esta ocasión Raquel Rodríguez y Ángela Blanco se adentran en el episodio más esperado de la temporada.

Tras un divisorio, para algunos soso y para otros capitulaco, 'Caballero de los Siete Reinos', ha llegado el momento de la verdad: 'La batalla de Invernalia' ha ofrecido setenta minutos de batalla bien rodada, mejor musicalizada, logrando la gran épica que prometía y... ¿quedándose algo cortos en el recuento de muertes?

La verdad es que a mí el episodio me ha gustado mucho pero tengo unos peros argumentales del tamaño de una catedral que van desde decisiones muy dudosas e incluso estúpidas de estrategia hasta la excesiva duración de la batalla en sí. Lo que no quita para que no haya gozado de lo lindo con alguna que otra escena.