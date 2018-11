'Once Upon a Deadpool': tráiler de la versión familiar y navideña de 'Deadpool 2' (con homenaje a 'La princesa prometida')

Ya tenemos aquí el tráiler de la temida versión familiar y navideña de 'Deadpool 2'. Temida porque si por algo destaca la adaptación del mercenario bocazas es por su carácter irreverente, violento y adulto, y lo último que necesita es encajar en el molde del cine comercial para adolescentes. Pero claro, es Hollywood, y si pueden sacar más millones, se hace. Y Disney compró Fox...

Dicho eso, y con pocas ganas de que este montaje triunfe en taquilla (sería una mala noticia para la calificación "R"), debo decir que el tráiler me ha parecido muy divertido. Aparte del guiño a cierta obra maestra de Pixar, lo más llamativo es la participación de Fred Savage en un extraño homenaje a su personaje en 'La princesa prometida'. Por cierto, un clásico muy mencionado recientemente por la muerte de William Goldman, autor de la novela y el guion.

'Once Upon a Deadpool', que así se titula este experimento, llegará a las salas de cine de Estados Unidos el próximo 12 de diciembre, dos días antes de que se estrenen 'Mula', 'Mortal Engines', o la nueva película animada de Spider-Man. De momento no hay fecha para España, es posible que sólo llegue en formato doméstico.

Cabe recordar que este es ya el segundo montaje altenativo de 'Deadpool 2'; hace un par de meses salió a la venta una edición extendida para Blu-ray con 15 minutos de metraje adicional, para los fans que se quedaron con ganas de más.