Emocionante tráiler de 'The Mule', el esperado regreso de Clint Eastwood como actor

Una semana después de que Warner anunciara la fecha del estreno, ya tenemos aquí el tráiler de 'The Mule', la esperada nueva película de Clint Eastwood. Además de dirigir, Eastwood regresa a la interpretación seis años después de protagonizar 'Golpe de efecto' ('Trouble with the Curve'), por lo que estamos ante un proyecto muy especial para cualquier cinéfilo.

'The Mule' llegará a los cines el 14 de diciembre, sólo diez meses después de que esta leyenda viva del cine estrenase su anterior largometraje como realizador, la fallida '15:17 Tren a París'. Y tiene ya 88 años. Para su nuevo trabajo se ha rodeado de un estupendo reparto en el que destacan Bradley Cooper, Dianne Wiest, Laurence Fishburne, Michael Peña, Taissa Farmiga, Clifton Collins Jr. y Alison Eastwood (su hija, a la que no dirigía desde 'Medianoche en el jardín del bien y del mal').

Dave Holstein ('Weeds') y Nick Schenk ('Gran Torino') firman el guion de 'The Mule'. La historia gira en torno a Earl Stone, un veterano de la II Guerra Mundial, solitario, arruinado y a punto de perder su negocio, al que ofrecen un trabajo muy sencillo: conducir. Pero detrás del encargo hay un cartel mexicano que quiere introducir su droga en Estados Unidos. Y, claro, las cosas bien...