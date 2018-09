Warner pone fecha a 'The Mule': lo nuevo de Clint Eastwood como actor y director apunta a la temporada de premios

Ya hay fecha de estreno para lo nuevo de Clint Eastwood tras el fiasco de '15:17 Tren a París', y la buena noticia es que no vamos a tener que esperar mucho. Warner ha anunciado que 'The Mule' llegará a los cines el 14 de diciembre. Es decir, en menos de tres meses (al menos en Estados Unidos) a pesar de que todavía no hay tráiler ni póster, ni siquiera imágenes oficiales del film.

Es de suponer que pronto veremos el primer adelanto de este drama basado en hechos reales producido, dirigido y protagonizado por Eastwood. La veterana estrella da vida a Earl Stone, un solitario hombre de 80 años, arruinado y a punto de perder su negocio cuando le ofrecen un trabajo donde simplemente tiene que conducir. Fácil pero, sin saberlo, está trabajando para un cartel mexicano que quiere introducir su "mercancía" en Estados Unidos. Y las cosas no salen como esperaba Earl...

El guion lo han escrito Dave Holstein ('Weeds') y Nick Schenk ('Gran Torino'). El reparto se completa con Bradley Cooper, que vuelve a trabajar con Clint Eastwood tras 'El francotirador' ('American Sniper'), Dianne Wiest, Laurence Fishburne, Michael Peña, Taissa Farmiga, Clifton Collins Jr. y Alison Eastwood (hija del cineasta).

Aunque todavía no se han realizado proyecciones del metraje, la fecha elegida por Warner hace pensar que 'The Mule' ha cautivado al estudio y va a intentar competir en la temporada de premios. No es descartable en absoluto una nominación al Óscar para Eastwood por su última interpretación... hasta que encuentre otro papel que le haga cambiar de opinión, claro. La última vez que pudimos verle como actor fue en 2012, con 'Golpe de efecto' ('Trouble with the Curve').